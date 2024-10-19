Таємний син Алсу з'явився на публіці

Співачка Алсу дала два сольні концерти в Москві, де показала свого сина.

https://glavred.net/starnews/taynyy-syn-alsu-poyavilsya-na-publike-10606715.html Посилання скопійоване

Співачка Алсу дала сольні концерти / Колаж Главред, фото Instagram/alsou_a

Популярна російська співачка Алсу, яка мовчить про те, що Росія напала на Україну, нарешті зважилася показати свого таємного сина.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, Алсу вперше показала громадськості свого 8-річного сина Рафаеля, якого вона народила від тепер уже колишнього чоловіка Яна Абрамова.

"Сьогодні я співаю для тебе", - звернулася до спадкоємця Алсу.

відео дня

Алсу, яка влаштувала сольний концерти в Москві після довгої перерви на сімейне життя, не змогли пропустити батьки зірки. Співачка найбільше переживала за те, що скаже мама. "Уперше за 25 років не почула від мами критики", - зізналася Алсу на своєму концерті в Будинку музики. "Дякую батькам за життя, за красиве життя. Дякую за можливості та віру в мене", - відреагувала артистка.

Хто така Алсу Алсу Абрамова - російська співачка, телеведуча, актриса. Відома мононімно як Алсу. За даними Вікіпедії, вона заслужена артистка РФ, народна артистка Республіки Татарстан, народна артистка Республіки Башкортостан. Артист ЮНЕСКО в ім'я миру, але продовжує мовчати про напад Росії на Україну.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше росЗМІ написали, що артистка вже знайшла собі нового коханого, з яким будує стосунки, тому Абрамов переживає, що коханцю дружини дістанеться статок після розлучення. "Подружжя давно не живе разом. У Алсу вже нове кохання", - заявило джерело.

Раніше також пропагандистські ЗМІ підловили співачку Алсу і спробували дізнатися у неї подробиці її особистого життя. Зокрема, їх цікавили подробиці розлучення з її поки ще чоловіком Яном Абрамовим.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред