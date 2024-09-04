"Мудрі діти": Алсу розповіла, як діти відреагували на зради батька

Співачка Алсу розповіла про те, як її доньки відреагували на розлучення пари.

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Алсу розлучається з Яном Абрамовим / Колаж Главред, фото Instagram/alsou_a

Російська співачка Алсу, яка так і не висловила свою думку щодо терористичного вторгнення РФ в Україну і розлучається зі своїм чоловіком-бізнесменом Яном Абрамовим, розповіла про те, як її діти відреагували на вчинок батька і розлучення.

Як пише пропагандистське видання КП, дочки Алсу продовжують дружити зі своїм батьком. "На мій погляд, батьки - це головне в житті дитини. У цьому плані нічого не змінилося. Мені пощастило, у мене дуже мудрі діти", - сказала співачка.

Алсу також розповіла про свою нову свободу.

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"Так склалося, що до заміжжя я була під опікою свого батька, потім, під час шлюбу, під опікою свого чоловіка. Я на сто відсотків самостійною ніколи й не була. Для мене було дуже важко перегорнути цю сторінку і стати на новий шлях... Важкий крок, на який я все-таки зважилася. Але виявилося, я набагато сильніша, ніж я думала. У мені відкрилися якісь приховані сили, нове дихання. Виявляється, жінки можуть усе", - сказала вона.

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Нагадаємо, раніше росЗМІ написали, що артистка вже знайшла собі нового коханого, з яким будує стосунки, тому Абрамов переживає, що коханцю дружини дістанеться статок після розлучення. "Подружжя давно не живе разом. У Алсу вже нове кохання", - заявило джерело.

Раніше також пропагандистські ЗМІ підловили співачку Алсу і спробували дізнатися у неї подробиці її особистого життя. Зокрема, їх цікавили подробиці розлучення з її поки ще чоловіком Яном Абрамовим.

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