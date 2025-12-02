"Дуже сумую": обранець Денисенко поділився особистим зізнанням про сім'ю

Юрій Савранський згадав про колишню та дітей.

Юрій Савранський розповів про свої стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юрій Савранський

Ви дізнаєтеся:

Юрій Савранський відповів на запитання шанувальників

Новий коханий Денисенко розкрив свій сімейний статус

Український підприємець і модель Юрій Савранський, якого підозрюють у стосунках з акторкою Наталкою Денисенко, заговорив із шанувальниками про особисте. В Instagram він відповів на запитання про колишню дружину, дітей, а також розповів, чи зайняте його серце.

Манекенник поділився з підписниками, що сумує за своїми дітьми від попереднього шлюбу, і виклав милі архівні фото доньки та сина, а також сімейну фотографію з ними.

"Як твої діти?"

"Добре! Дуже сумую за ними", - написав Савранський.

Діти Юрія Савранського / фото: instagram.com, Юрій Савранський

Юрій Савранський із донькою та сином / фото: instagram.com, Юрій Савранський

Також Савранський відповів на запитання, чи оформив він офіційне розлучення зі своєю дружиною. Він підтвердив це, але при цьому зізнався, що його серце вже зайняте.

Юрій Савранський сімейний стан / фото: instagram.com, Юрій Савранський

Він також не став розкривати причини розриву попередніх стосунків з поваги до колись близької людини.

"Все дуже складно. З поваги до своєї колишньої дружини, коментувати нічого не треба. Принаймні поки що", - написав він.

Юрій Савранський з колишньою дружиною / фото: instagram.com, Юрій Савранський

Наталка Денисенко та Юрій Савранський - особисте життя

Українську акторку Наталію Денисенко та манекенника Юрія Савранського регулярно помічають разом на публіці. Нещодавно Юрій став моделлю нового ювелірного бренду Денисенко, знявшись із нею в провокаційному ролику. Ба більше, Наталка опублікувала фото з їхнього спільного походу на концерт Артема Пивоварова, де вона позує в обіймах Юрія. Шанувальники підозрюють, що у них роман, і чекають офіційного підтвердження від пари.

Наталка Денисенко / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що нещодавно український медіапростір сколихнула новина про розлучення зіркової пари Тараса та Олени Тополі. Подружжя виховувало трьох спільних дітей. Про подію висловився і колишній бойфренд Олени, продюсер Вадим Лисиця.

Також наречена 63-річного путініста Аврора Кіба поділилася з журналістами подробицями про особисте життя з Григорієм Лепсом. Як виявилося, плани на одруження різко змінилися, і урочистості переносяться на невизначений термін.

Про персону: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру і дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Татусі-2" тощо.

