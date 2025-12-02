Рус
"За рахунок покинутих трьох дітей": колишній Олени Тополі різко висловився про розлучення

Христина Трохимчук
2 грудня 2025, 12:29
Продюсер Вадим Лисиця натякнув на вигоду від розлучення зіркової пари.
Олена Тополя
Колишній Олени Тополі висловився про розлучення з Тарасом Тополею / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Тополя

Ви дізнаєтеся:

  • Вадим Лисиця прокоментував розлучення Тараса та Олени Тополі
  • Що сказав колишній Олени Тополі

Нещодавно український медіапростір сколихнула новина про розлучення зіркової пари Тараса та Олени Тополі. Подружжя виховувало трьох спільних дітей. Про подію у своєму Telegram-каналі висловився і колишній бойфренд Олени, продюсер Вадим Лисиця.

Незадовго до офіційного оголошення про розставання Тараса та Олени музичний гурт "Антитіла", фронтменом якого є Тополя, анонсував вихід нової пісні під назвою "Відколи". Як зазначили "Музвар", трек просякнутий настроєм, коли вже немає емоцій і пристрасних з'ясувань стосунків, а залишається лише байдужість.

відео дня
Тарас Тополя
Тарас Тополя - діти / фото: instagram.com, Тарас Тополя

Оскільки зіркова пара заявила, що не коментуватиме своїх стосунків після розлучення, шанувальники почали шукати натяки в новому треку "Антитіл". Вадим Лисиця також висловився з цього приводу. Він, не називаючи імен, прокоментував промо нового релізу, натякнувши на медійну вигоду, яку Тополя отримав із розлучення.

"Гріти реліз пісні за рахунок покинутих трьох дітей це новий рівень цинізму. Прям фу", - написав продюсер.

Вадим Лисиця
Вадим Лисиця натякнув на реліз Тараса Тополі / скрін із Telegram

Що цікаво, незабаром він видалив цю публікацію. Але під тизером пісні "Відколи" з'явилися коментарі прихильників, які почали розмірковувати про відеоряд і смисли треку в розрізі особистого життя Тараса Тополі.

"Ви всі однакові! Навчіться цінувати своїх дружин, тоді не буде "лютувати Арктика"

"Повернись соловейко до дружини, кращого не буде ніж сім'я, де троє твоїх дітей. Потім зрозумієш що втратив найдорожче"

"Криза середнього віку у чоловіка..."

@antytila_official

Відколи між нами крижане море...

♬ оригінальний звук - Antytila / Антитіла

Раніше Главред повідомляв, що наречена 63-річного путініста Аврора Кіба поділилася з журналістами подробицями про особисте життя з Григорієм Лепсом. Вона заявила, що пишне весілля на 500 осіб, яке планувалося на літо 2026 року, не відбудеться.

Також син відомих телеведучих Юрія Горбунова та Катерини Осадчої вже визначився зі своєю майбутньою професією. Хлопчик працює як актор і знімається у фільмах. Юрій зазначив, що попри велике захоплення сина знімальним процесом, на першому місці для нього залишається навчання у школі.

Про персону: Олена Тополя

Олена Тополя - українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.
Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обирали найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".
З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

