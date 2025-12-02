Рус
"Вирішила повідомити": Анна Сагайдачна висловилася про третю вагітність

Анна Підгорна
2 грудня 2025, 09:15
22
Сагайдачна шокувала друзів важливою новиною.
Анна Сагайдачна з дітьми
Анна Сагайдачна чоловік діти - акторка відповіла на чутки про вагітність / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Коротко:

  • Анна Сагайдачна - мама двох дітей
  • Нещодавно з'явилися чутки про те, що артистка готується втретєстати матір'ю

За тиждень молодшій доньці української акторки Анни Сагайдачної виповниться один рік. Напередодні цієї події артистка вирішила повідомити своїм близьким важливу новину.

У соціальних мережах Анна не стала розкривати, що ж такого особливого відбувається в її житті, але показала, як сильно здивувалися її друзі. У коментарях до відео багато хто припустив, що Сагайдачна втретє вагітна.

відео дня

Другою найпопулярнішою версією виявилося ймовірне заміжжя акторки: у 2023 році вона оголосила про розлучення з батьком її сина Тимура. Нового партнера, від якого Анна народила доньку Міру, вона приховує.

Анна Сагайдачна
Анна Сагайдачна чоловік діти - акторка відповіла на чутки про вагітність / фото: instagram.com/annasagaidachnaya
Анна Сагайдачна
Анна Сагайдачна чоловік діти - акторка відповіла на чутки про вагітність / фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Пізніше, в коментарі для "Ранку у великому місті" Анна Сагайдачна спростувала чутки про третю вагітність. "Я? Боже! Я трішки поправилася.. Ви що? Ні", - заявила акторка.

Анна Сагайдачна
Анна Сагайдачна чоловік діти - акторка відповіла на чутки про вагітність / Скриншот YouTube

Про персону: Анна Сагайдачна

Анна Сагайдачна - українська акторка кіно, телебачення та дубляжу. Найбільш відома ролями в серіалах "Червона королева", "Кріпосна", "40+, або Геометрія кохання" тощо.

