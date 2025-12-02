"Вирішила повідомити": Анна Сагайдачна висловилася про третю вагітність

Сагайдачна шокувала друзів важливою новиною.

Анна Сагайдачна чоловік діти - акторка відповіла на чутки про вагітність / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачна - мама двох дітей

Нещодавно з'явилися чутки про те, що артистка готується втретє стати матір'ю

За тиждень молодшій доньці української акторки Анни Сагайдачної виповниться один рік. Напередодні цієї події артистка вирішила повідомити своїм близьким важливу новину.

У соціальних мережах Анна не стала розкривати, що ж такого особливого відбувається в її житті, але показала, як сильно здивувалися її друзі. У коментарях до відео багато хто припустив, що Сагайдачна втретє вагітна.

Другою найпопулярнішою версією виявилося ймовірне заміжжя акторки: у 2023 році вона оголосила про розлучення з батьком її сина Тимура. Нового партнера, від якого Анна народила доньку Міру, вона приховує.

Анна Сагайдачна чоловік діти - акторка відповіла на чутки про вагітність / фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачна чоловік діти - акторка відповіла на чутки про вагітність / фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Пізніше, в коментарі для "Ранку у великому місті" Анна Сагайдачна спростувала чутки про третю вагітність. "Я? Боже! Я трішки поправилася.. Ви що? Ні", - заявила акторка.

Анна Сагайдачна чоловік діти - акторка відповіла на чутки про вагітність / Скриншот YouTube

Про персону: Анна Сагайдачна Анна Сагайдачна - українська акторка кіно, телебачення та дубляжу. Найбільш відома ролями в серіалах "Червона королева", "Кріпосна", "40+, або Геометрія кохання" тощо.

