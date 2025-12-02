"Не чекайте" 19-річна наречена Лепса оголосила про скасування весілля

Наречена 63-річного путініста зробила несподівану заяву.

Григорій Лепс і Аврора Кіба - скасування весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com, Аврора Кіба

Наречена Лепса зробила заяву про весілля

Чому весілля скасовується

Наречена 63-річного путініста Аврора Кіба поділилася з журналістами подробицями про особисте життя з Григорієм Лепсом. Вона заявила росЗМІ, що пишне весілля на 500 осіб, яке планувалося на літо 2026 року, не відбудеться.

Під час візиту на виставку в Державний історичний музей Аврора розвіяла надії всіх, хто стежив за їхніми стосунками. Як виявилося, плани на одруження різко змінилися, і торжество переноситься на невизначений термін.

"Поки що весілля не планується. Поки не чекайте... Знаєте як: не кажіть гоп, поки не перестрибнете. Ми не знаємо, що буде, тому не можна про це стверджувати", - відповіла Кіба.

Аврора Кіба незадоволена Григорієм Лепсом / фото: instagram.com, Аврора Кіба

Раніше дівчина вже скаржилася на те, що, незважаючи на обіцянки співака одружитися з нею влітку, торжество постійно відкладається. Вона порівняла весілля з горизонтом, який віддаляється, незважаючи на всі спроби до нього наблизитися.

"Весілля на горизонті. А горизонт - це уявна лінія, яка віддаляється від нас у міру наближення", - поскаржилася Аврора.

Аврора Кіба - скільки років нареченій Лепса / фото: instagram.com, Аврора Кіба

Незважаючи на те, що Лепс не поспішає одружуватися зі своєю молодою нареченою, він уже мріє про чергове поповнення в родині. У цьому й може бути камінь спотикання, адже 19-річна дівчина ще не готова стати матір'ю.

"Я хочу трьох-чотирьох дітей у майбутньому. Але поки що до них не готова", - заявила наречена путініста.

Про персону: Григорій Лепс Григорій Лепс - радянський і російський естрадний співак (артист-вокаліст), музикант, композитор, музичний продюсер; народний артист Російської Федерації (2022), заслужений артист Республіки Інгушетія (2004), народний артист Карачаєво-Черкеської Республіки (2015), повідомляє Вікіпедія.

16 грудня 2022 року на тлі вторгнення Росії в Україну внесений до списку санкцій Євросоюзу за публічну підтримку війни. 21 грудня 2022 року до санкцій приєдналася Швейцарія. 7 січня 2023 року занесений до санкційного списку України.

