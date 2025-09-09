Публічна образа: ображений розлученням Пресняков зважився на зухвалий вчинок

Що зробив Нікіта Пресняков, щоб насолити своїй колишній дружині.

Дружину Преснякова захейтили в мережі / Колаж Главред, фото Instagram/npresnyakov

Як Пресняков образив свою дружину

Що він викинув у сміття

Син російського співака Володимира Преснякова, який підтримує вторгнення країни-агресора Росії в Україну, Микита, дав "ляпаса" своїй тепер уже колишній дружині Олені Красновій.

Як пишуть російські пропагандисти, музикант вирішив відправити символічне послання своїй колишній. Зокрема, він записав на відео, як викидає символічну статуетку "Оскар найкращій дружині" у смітник. Цю статуетку він сам особисто дарував їй раніше.

Дружина Преснякова розлютила росіян / Фото 7Дней

Пресняков розлучення з Оленою Красновою

Зазначимо, що про розлучення Преснякова стало відомо нещодавно. Пост про те, що пара припинила стосунки написала його дружина Олена Краснова. Спочатку пара перестала з'являтися разом, а потім розлетілася новина про розлучення.

Нагадаємо, Главред писав, що напередодні Володимир Пресняков зізнався в ніжних почуттях до іншої жінки. У власних соцмережах він виклав фото з жінкою і написав до неї тепле звернення.

Раніше Володимир Пресняков також заявляв, що йому набридли новини про проблеми у шлюбі його сина, оскільки в них усе добре. Також він розкрив деталі щодо їхнього місця перебування.

Про персону: Володимир Пресняков Володимир Пресняков - радянський і російський естрадний співак, музикант-клавішник, композитор, аранжувальник, танцюрист брейк-дансу та актор. У 2022 році Пресняков підтримав вторгнення Росії в Україну, заявив про передання гонорару з концерту в "Крокус Сіті Холі" учасникам вторгнення в Україну. 7 січня 2023 року внесений до санкційного списку України, оскільки Пресняков "висловив свою підтримку російським окупантам і жорстокій війні РФ проти України, виступив із концертами для "рятувальників-миротворців", які руйнують українські міста та вбивають мирне населення під гаслами "Віримо і чекаємо" і "МіZaМир"".

