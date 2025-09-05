"Бухати": покинутий Пресняков розповів про свій стан після розлучення

Коротко:
Син російського співака Володимира Преснякова, який підтримує вторгнення країни-агресора Росії в Україну, Микита, намагається показати, що розлучення з дружиною пішло йому на користь.
Як пишуть російські пропагандисти, Пресняков вирушив на фестиваль Burning Man у США, де проводить свій уже холостяцький час. Він також прокоментував свій стан.
"Мали рацію ті, хто говорив, що тут круто навіть повністю тверезим. Сьогодні не випив жодної текіли і мені просто офігенно. Тут реально можна не бухати: ходити, кайфувати, дивитися і знайомитися", - пише Пресняков.
Пресняков розлучення з Оленою Красновою
Зазначимо, що про розлучення Преснякова стало відомо нещодавно. Пост про те, що пара припинила стосунки, написала його дружина Олена Краснова. Спочатку пара перестала з'являтися разом, а потім розлетілася новина про розлучення.
Вони повідомили, що розходяться мирно і з повагою один до одного.
Нагадаємо, Главред писав, що напередодні Володимир Пресняков зізнався в ніжних почуттях до іншої жінки. У власних соцмережах він виклав фото з жінкою і написав до неї тепле звернення.
Раніше Володимир Пресняков також заявляв, що йому набридли новини про проблеми у шлюбі його сина, оскільки в них усе добре. Також він розкрив деталі щодо їхнього місця перебування.
Микита Пресняков
Микита Пресняков - російський актор кіно, телебачення і дубляжу, співак і музикант. Соліст групи MULTIVERSE.
Народився 21 травня 1991 року в Лондоні в сім'ї співака Володимира Преснякова-молодшого та співачки й актриси Христини Орбакайте. Разом із дружиною Оленою Красновою восени 2022 року поїхав жити до США.
