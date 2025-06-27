Мама-дизайнерка: доросла донька Кошового покрасувалася у сміливій вечірній сукні

Варвара Кошова у вечірній сукні прогулялася вулицями Києва.

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Дочка Кошового знялася у вечірній сукні / Колаж Главред, фото Instagram/kosshevayaa

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Як зараз виглядає старша донька Євгена Кошового

Хто виступив дизайнером сукні

Старша дочка українського шоумена і коміка Євгена Кошового та його дружини, танцівниці і дизайнерки Ксенії Кошової Варвара Кошова, показала красиву вечірню сукню, яка чудово підкреслила фігуру юної дівчини.

До речі, як написала Ксенія Кошова на своїй сторінці в Instagram, дизайнером образу стала вона сама. "Коли мама не просто мама, а ще й дизайнер", - написала Ксенія.

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Ксенія Кошова з донькою Варварою / Скришот Instagram/ yalta_k

Варвара Кошова приміряла чорну довгу сукню з високим розрізом і глибоким декольте. Вона зібрала волосся в лаконічний пучок і зробила кілька фото біля популярного торгового центру столиці.

Ксенія Кошова з донькою Варварою / Скришот Instagram/ yalta_k

До слова, сукня також відмінно підкреслила декольте дівчини.

Ксенія Кошова з дочкою Варварою / Скришот Instagram/ yalta_k

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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно у своєму блозі в Instagram Варвара Кошова опублікувала зворушливий знімок із ним. У кадр потрапив невинний прояв почуттів юних закоханих - Кошова-молодша показала, як дбайливо тримає свого обранця за руку. При цьому його обличчя зіркова спадкоємиця відкривати не стала.

Раніше Главред писав про те, що відомий комік і шоумен Євген Кошовий прокоментував службу в Нацгвардії артистів студії "Квартал 95".

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Хто такий Євген Кошовий? Євген Вікторович Кошовий - український актор кіно, телебачення та озвучування, шоумен, телеведучий. З 2005 року і по теперішній час - учасник шоу "Вечірній квартал", "Вечірній Київ", ведучий "Чисто News", з 2012 року - член журі телешоу "Розсміши коміка". З 2019 року ведучий "Ліги Сміху", повідомляє "Вікіпедія".

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