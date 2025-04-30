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"Передумала": Євген Кошовий розповів про складне рішення 17-річної Варвари

Анна Підгорна
30 квітня 2025, 02:02
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Варвара Кошова готується вступити в доросле життя, та визначитися з майбутнім виявилося не так уже й легко.
Варвара Кошова, Євген Кошовий
Варвара Кошова новини - Євген Кошовий розповів, де навчатиметься донька / колаж: Главред, фото: instagram.com/kosshevayaa, instagram.com/evgenii.koshevoi

Коротко:

  • Варвара Кошова готується вступити до ВНЗ
  • Старша донька Євгена Кошового передумала їхати до Польщі, як планувала ще рік тому

17-річна Варвара Кошова добре знайома українському глядачеві не тільки завдяки імені свого зіркового батька - коміка Євгена Кошового. З дитинства дівчина брала участь у різноманітних телепроєктах на кшталт "Розсміши коміка" та "Голос. Діти", проявляючи неабиякий артистизм.

Тож не дивно, що в більш дорослому віці Варвара вирішила пов'язати своє життя з творчістю. Ще 2024 року Євген Кошовий повідомляв, що його донька активно розвиває свій співочий талант і готується до вступу в один з університетів Польщі. Однак тепер плани Кошової-молодшої на майбутнє змінилися.

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Про це шоумен повідомив у коментарі для ТСН.ua. Варвара не відмовилася від задуму стати артисткою, однак зупинила свій вибір на українському виші. "Варя в цьому році планує вступати. Але до Польщі передумала їхати. Поки що ми розглядаємо для вступу Академію естрадного та циркового мистецтв, яка знаходиться в Києві", - поділився Євген Кошовий.

Варвара Кошова
Варвара Кошова новини - Євген Кошовий розповів, де навчатиметься донька / instagram.com/evgenii.koshevoi

Варвара - старша з двох дочок Євгена Кошового та його дружини, дизайнера і танцівниці Ксенії. Пара, яка разом із 2007 року, також виховує 11-річну Серафиму.

Євген Кошовий із дружиною Ксенією
Євген Кошовий з дружиною Ксенією / instagram.com/yalta_k

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Хто такий Євген Кошовий?

Євген Вікторович Кошовий - український актор кіно, телебачення та озвучування, шоумен, телеведучий.З 2005 року і по теперішній час - учасник шоу "Вечірній квартал", "Вечірній Київ", ведучий "Чисто News", з 2012 року - член журі телешоу "Розсміши коміка". З 2019 року ведучий "Ліги Сміху", повідомляє "Вікіпедія".

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