"Немає сенсів": Анна Різатдінова опинилася під крапельницями

Українська художня гімнастка та олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова зізналася шанувальникам, що перебуває у важкій ситуації. Тривалий час вона намагалася впоратися з цим самостійно, проте тепер потребує допомоги фахівців.
Про це спортсменка розповіла у своєму блозі в Instagram. Різатдінова опублікувала фото з лікарняної палати під крапельницею. "Це мій стан вчора. Немає сил. Немає натхнення. Немає енергії. Немає бачення "Куди?". Немає сенсів. Немає мотивації. Усе загубилося... І так вже десь місяць", - написала вона.
Проблеми Анни, ймовірно, пов'язані з її психоемоційним станом. Вона поскаржилася на втрату контакту з собою, і зазначила, що в схожому стані вона була перед змаганнями. "Я завжди була сильною. Але тут щось конкретно вибило мене", - каже гімнастка.
Анна Різатдінова додала, що звернулася до самоаналізу, щоб зрозуміти, що колись допомагало їй триматися. Однак подробиці свого способу відновлення розкривати не стала.
Про персону: Анна Різатдінова
Анна Різатдінова - українська художня гімнастка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року в індивідуальному багатоборстві, чемпіонка світу з вправ з обручем (2013), багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи, інших міжнародних змагань.
