"Немає сенсів": Анна Різатдінова опинилася під крапельницями

Різатдінова розповіла про свій стан, з яким перестала справлятися самостійно.

Анна Різатдінова зараз - гімнастка під крапельницями розповіла про здоров'я / колаж: Главред, фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Стисло:

Анна Різатдінова розповіла про проблеми

Спортсменка поділилася деталями про свій стан

Українська художня гімнастка та олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова зізналася шанувальникам, що перебуває у важкій ситуації. Тривалий час вона намагалася впоратися з цим самостійно, проте тепер потребує допомоги фахівців.

Про це спортсменка розповіла у своєму блозі в Instagram. Різатдінова опублікувала фото з лікарняної палати під крапельницею. "Це мій стан вчора. Немає сил. Немає натхнення. Немає енергії. Немає бачення "Куди?". Немає сенсів. Немає мотивації. Усе загубилося... І так вже десь місяць", - написала вона.

Проблеми Анни, ймовірно, пов'язані з її психоемоційним станом. Вона поскаржилася на втрату контакту з собою, і зазначила, що в схожому стані вона була перед змаганнями. "Я завжди була сильною. Але тут щось конкретно вибило мене", - каже гімнастка.

Анна Різатдінова додала, що звернулася до самоаналізу, щоб зрозуміти, що колись допомагало їй триматися. Однак подробиці свого способу відновлення розкривати не стала.

Анна Різатдінова зараз - гімнастка під крапельницями розповіла про здоров'я / instagram.com/anna_rizatdinova

Анна Різатдінова зараз - гімнастка під крапельницями розповіла про здоров'я / instagram.com/anna_rizatdinova

Про персону: Анна Різатдінова Анна Різатдінова - українська художня гімнастка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року в індивідуальному багатоборстві, чемпіонка світу з вправ з обручем (2013), багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи, інших міжнародних змагань.

