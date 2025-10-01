Рус
"Немає сенсів": Анна Різатдінова опинилася під крапельницями

Анна Підгорна
1 жовтня 2025, 23:45
Різатдінова розповіла про свій стан, з яким перестала справлятися самостійно.
Анна Різатдінова
Анна Різатдінова зараз - гімнастка під крапельницями розповіла про здоров'я

Стисло:

  • Анна Різатдінова розповіла про проблеми
  • Спортсменка поділилася деталями про свій стан

Українська художня гімнастка та олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова зізналася шанувальникам, що перебуває у важкій ситуації. Тривалий час вона намагалася впоратися з цим самостійно, проте тепер потребує допомоги фахівців.

Про це спортсменка розповіла у своєму блозі в Instagram. Різатдінова опублікувала фото з лікарняної палати під крапельницею. "Це мій стан вчора. Немає сил. Немає натхнення. Немає енергії. Немає бачення "Куди?". Немає сенсів. Немає мотивації. Усе загубилося... І так вже десь місяць", - написала вона.

відео дня

Проблеми Анни, ймовірно, пов'язані з її психоемоційним станом. Вона поскаржилася на втрату контакту з собою, і зазначила, що в схожому стані вона була перед змаганнями. "Я завжди була сильною. Але тут щось конкретно вибило мене", - каже гімнастка.

Анна Різатдінова додала, що звернулася до самоаналізу, щоб зрозуміти, що колись допомагало їй триматися. Однак подробиці свого способу відновлення розкривати не стала.

Анна Різатдінова
Анна Різатдінова зараз - гімнастка під крапельницями розповіла про здоров'я
Анна Різатдінова
Анна Різатдінова зараз - гімнастка під крапельницями розповіла про здоров'я / instagram.com/anna_rizatdinova

Раніше Главред розповідав, що відомий комік залишився без житла після важкої операції. Зірці "Ліги Сміху" Олександру Венедчуку після крововиливу в мозок довелося самостійно прибирати наслідки російської атаки.

Також українська співачка Настя Приходько повідомила про перехідний етап у житті. Вона з великими труднощами відмовилася від того, що супроводжувало її протягом 22 років.

Анна Різатдінова

Анна Різатдінова - українська художня гімнастка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року в індивідуальному багатоборстві, чемпіонка світу з вправ з обручем (2013), багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи, інших міжнародних змагань.

14:49

Щоб не ремонтувати авто: водіям сказали, коли потрібно робити заміну антифризуВідео

14:26

Захисник незалежності: Андрію Парубію посмертно присвоїли звання Героя України

14:10

Леонтьєв повідомив про важку втрату: що сталося

