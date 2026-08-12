Онук Ротару продемонстрував свої тренування та атлетичну фігуру

Анатолій Євлодокіменко продемонстрував свої інтенсивні тренування зі скакалкою.

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Анатолій Євдокименко - онук Софії Ротару / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару

Коротко:

Як зараз виглядає Анатолій Євдокименко

Яким видом спорту він займається

Онук легендарної української співачки Софії Ротару, який покинув Україну після початку повномасштабного вторгнення, продемонстрував своє спортивне тіло та уривок зі свого тренування.

Відповідне відео молодий чоловік опублікував на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

Онук Софії Ротару продемонстрував спортивну фігуру / Скріншот Instagram/shmn

На відео видно, як Євдокименко тренується з оголеним торсом. Він легко стрибає на скакалці, демонструючи свою витривалість і легкість.

Онук Софії Ротару показав спортивну фігуру / Скріншот Instagram/shmn

Крім того, на фото можна побачити, що чоловік багато тренується, оскільки його фігура виглядає дуже спортивною та накачаною.

Онук Софії Ротару зараз

Анатолій Євдокименко - онук Софії Ротару, син її єдиного спадкоємця Руслана Євдокименка та його дружини Світлани. Він розвиває музичну кар’єру та виступає під сценічним ім’ям SHMN. Раніше артист мешкав в Україні, однак після початку повномасштабної війни покинув країну і зараз перебуває за кордоном.

Його від'їзд у 2022 році викликав гучний резонанс. На початку березня Анатолій разом із батьком та групою чоловіків призовного віку був затриманий у Вінницькій області, неподалік від Могильова-Подільського. За даними прикордонників, вони намагалися незаконно перетнути державний кордон.

Цей інцидент викликав широкий суспільний резонанс і активно обговорювався в ЗМІ, ставши однією з найгучніших історій навколо родини відомої співачки.

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Про особу: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) та актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Герой України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Instagram, де чітко визначила свою позицію та назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

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