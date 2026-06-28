Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Їх викреслюють": королівська родина завдала Меган і Гаррі нищівного удару

Христина Трохимчук
28 червня 2026, 05:55
google news Підпишіться
на нас в Google
Колишній будинок принца Гаррі та Меган Маркл можуть повністю перебудувати.
Будинок принца Гаррі віддадуть службовцям
Будинок принца Гаррі віддадуть прислузі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com; instagram.com, theroyalfamily

Ви дізнаєтеся:

  • Що відбувається з колишнім будинком принца Гаррі
  • Яке рішення ухвалила королівська родина

Королівська родина вирішила остаточно стерти сліди перебування принца Гаррі та Меган Маркл у Великій Британії. За даними Woman and Home, колишній будинок подружжя можуть повністю перебудувати й поселити туди прислугу.

Таке рішення, як стверджується, болісно сприйняли самі Сассекські. Королівська експертка Емілі Ендрюс нагадала, що після весілля саме покійна королева Єлизавета II подарувала Гаррі та Меган право користуватися котеджем "Фрогмор". Перед їхнім переїздом особняк вартістю 2,4 мільйона фунтів стерлінгів повністю перебудували, перетворивши кілька службових квартир на один сімейний будинок. Однак через три роки після того, як подружжя звільнило котедж, Crown Estate розглядає можливість повернути будівлі первісний вигляд і знову переобладнати її на житло для персоналу. Незважаючи на те, що пара живе в Каліфорнії, перебудова їхнього першого будинку стане для них сильним ударом.

відео дня
Меган і Гаррі зі своїми дітьми
Меган і Гаррі з дітьми живуть у Каліфорнії / фото: instagram.com, meghan

"Але вся справа в символізмі, чи не так? У тому, що прибирають не тільки їх самих, а й саму пам’ять про них та про їхній перший сімейний будинок", — підкреслила експертка.

Вона зазначила, що спочатку подружжя виселили з котеджу Фрогмор, а тепер фактично стирають останні сліди їхнього перебування в королівській родині. Експертка вважає, що офіційно це називають перепрофілюванням нерухомості, проте насправді все виглядає зовсім інакше.

Король Чарльз III
Король Чарльз III / фото: instagram.com, theroyalfamily

"Спочатку їх виселили. Тепер їх викреслюють… Фактично це викреслення з королівської історії. Наче "епохи Гаррі та Меган" ніколи й не існувало. І це не може не ранити", — підсумувала вона.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Ауріка Ротару взяла участь у грандіозному концерті "Музична платформа". Вийшовши на сцену, артистка подарувала глядачам легендарний хіт своєї знаменитої сестри Софії Ротару, яка зникла з публічного простору.

Також Ольга Цибульська відвідала світський захід у сміливому вбранні, продемонструвавши схуднення на 15 кілограмів і шикарну фігуру. У відповідь на це підписники в соцмережах одразу ж запідозрили артистку у вживанні спеціальних ліків для схуднення.

Читайте також:

Про персону: принц Гаррі

Принц Гаррі, герцог Сассекський, — п'ятий у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською актрисою Меган Маркл, яка у 2019 році народила сина Арчі, а у 2021 році — дочку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган зняли з себе обов'язки, пов'язані з королівською родиною, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року прибув з неофіційним візитом до Львова, відвідав центр реабілітації цивільних медиків та поранених військових і зустрівся з 10-річним хлопчиком, який вижив, але втратив матір після удару російських окупантів по Вінниці. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит до України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
принц Гаррі Меган Маркл новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Дим видно за кілометри: у Краснодарському краї після атаки дронів масштабно палає НПЗ

Дим видно за кілометри: у Краснодарському краї після атаки дронів масштабно палає НПЗ

08:31Війна
РФ вдарила балістикою по Києву: що відомо про наслідки нічної атаки

РФ вдарила балістикою по Києву: що відомо про наслідки нічної атаки

07:37Війна
Президент Сербії Вучич заявив про відставку та дострокові вибори: що відомо

Президент Сербії Вучич заявив про відставку та дострокові вибори: що відомо

21:13Світ
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра, 28 червня: Мавпам — ідеї, Свиням — вдячність

Китайський гороскоп на завтра, 28 червня: Мавпам — ідеї, Свиням — вдячність

Звикли справлятися з усім самостійно: знаки зодіаку, які ніколи не просять про допомогу

Звикли справлятися з усім самостійно: знаки зодіаку, які ніколи не просять про допомогу

Правильний догляд за огірками в спеку — як допомогти грядкам

Правильний догляд за огірками в спеку — як допомогти грядкам

Що означає давнє українське слово "баблятись": справжнє значення знають одиниці

Що означає давнє українське слово "баблятись": справжнє значення знають одиниці

Інакше доставлять до ТЦК: що мають носити з собою чоловіки, якщо "Резерв+" не працює

Інакше доставлять до ТЦК: що мають носити з собою чоловіки, якщо "Резерв+" не працює

Останні новини

08:31

Дим видно за кілометри: у Краснодарському краї після атаки дронів масштабно палає НПЗ

08:10

Чи справді Путін готовий застосувати ядерну зброю: Денисенко пояснивПогляд

07:37

РФ вдарила балістикою по Києву: що відомо про наслідки нічної атаки

05:55

"Їх викреслюють": королівська родина завдала Меган і Гаррі нищівного удару

05:30

Чорна смуга ось-ось закінчиться: які знаки зодіаку отримають щасливі зміни

Путіну немає що запропонувати Трампу, Росія боїться змін настрою США - РейтеровичПутіну немає що запропонувати Трампу, Росія боїться змін настрою США - Рейтерович
04:12

Твердий сир не псуватиметься тижнями: як правильно його зберігати

03:33

Чому не можна залишати знімки покійних на стіні: погляд психологів і прикмети

03:08

Кому легко знайти нових друзів: два найтовариськіші знаки зодіаку

02:32

"Полякам доведеться звикати": ексглава МЗС назвав причину скандалів між країнами

Реклама
02:02

Як красиво назвати Сергія українською: варіанти, які замінять русифіковані форми

01:30

Космічний обман розкрито: під льодом ховається розпечений океан

27 червня, субота
23:31

Правильний догляд за огірками в спеку — як допомогти грядкам

23:16

Як можуть усунути Путіна: розкрито головний сценарій перевороту в РФ

22:46

Дівчина на 10 років старша: ще один син Бекхемів збирається одружитися

22:42

Як повернути свіжість кухонним рушникам: простий трюк, який прибере жир та запах

22:08

Нові зміни цін на продукти: українцям розповіли, до чого готуватися

22:06

Гороскоп на тиждень з 29 червня по 5 липня: Тельцям — гроші, Левам — проєкти

21:13

Президент Сербії Вучич заявив про відставку та дострокові вибори: що відомо

21:09

Секрети української: кого насправді наші предки називали вишкребком

21:05

Трамп розчарований у Путіні й не виключає відмови від "духу Анкоріджа" — Axios

Реклама
20:22

Звідки взялися назви днів тижня: які таємниці приховує календар

20:03

Без кондиціонера та вентилятора: простий фокус миттєво охолодить будинок у спеку

19:51

Літня спека може спричинити відключення світла до 5 годин на добу: що відомо

19:38

Інакше доставлять до ТЦК: що мають носити з собою чоловіки, якщо "Резерв+" не працює

19:26

Пластика грудей за рахунок мертвого окупанта: дочку путініста Пригожина кинули в РФ

19:19

Кислотний трюк для кухні — навіщо господині заливають кетчуп у раковину

19:15

Ще сильніша спека насувається на Україну: які регіони розігріє майже до +40

19:10

Паливна логістика РФ опинилася в зоні ризику: Копитько про те, чому удари по НПС є важливимиПогляд

19:03

Новий раунд переговорів України та Росією: у Туреччині зробили важливу заяву

18:57

Ніколи не брала участі: на "Євробаченні" виступатиме нова країна

18:52

Найуспішніша атака за весь час: скільки ракет "Фламінго" вразили цілі у Волгограді

18:41

Прикмети 28 червня: чого не можна робити у свято цього дня

18:35

Солодкі й великі коренеплоди гарантовані: чим підживити буряк і моркву в липні

18:26

Гороскоп Таро на завтра, 28 червня: Близнюкам — терпіння, Дівам — час

18:11

Секрет врожаю томатів розкрито: садівникам радять незвичний електроінструментВідео

17:59

Гороскоп упевненості: які знаки зодіаку змінять своє життя з 30 червня

17:39

Удари по росіянам у Криму: у британській розвідці назвали ймовірні цілі

17:32

Чому одні собаки плавають, а інші тонуть – причина здивує багатьохВідео

17:13

"Поки Софія Ротару не виступає": артистка прийняла важливе рішенняВідео

17:10

Залишилося три місяці: хвора на рак Лерчек відповіла на хейт

Реклама
17:06

Візит представників Трампа до України: розкрито ймовірний сценарій

16:58

Чому німці не купують кондиціонери: причина виявилася несподіваноюВідео

16:57

Чи може змія атакувати людину у воді: як розпізнати небезпечного плазуна

16:51

Замість постійної відкачки: які дерева природно осушують вигрібну яму

16:17

Гардероб у відпустку на 7 днів: стильні образи, які не бояться валізиВідео

16:02

Вдарить до +37: де випадуть дощі та коли чекати послаблення спеки в Україні

15:57

Що може прискорити завершення війни: в Міноборони назвали єдиний реальний сценарій

15:43

Подружжя купило дім у селі, не оглянувши його: що вони зрозуміли через роки

15:41

Україна вперше в історії конфіскувала мільйони у криптовалюті: у кого забрали активи

15:23

Місячний календар на червень 2026 року: які дати принесуть успіх і достаток

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти