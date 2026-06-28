"Їх викреслюють": королівська родина завдала Меган і Гаррі нищівного удару

Колишній будинок принца Гаррі та Меган Маркл можуть повністю перебудувати.

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Будинок принца Гаррі віддадуть прислузі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com; instagram.com, theroyalfamily

Ви дізнаєтеся:

Що відбувається з колишнім будинком принца Гаррі

Яке рішення ухвалила королівська родина

Королівська родина вирішила остаточно стерти сліди перебування принца Гаррі та Меган Маркл у Великій Британії. За даними Woman and Home, колишній будинок подружжя можуть повністю перебудувати й поселити туди прислугу.

Таке рішення, як стверджується, болісно сприйняли самі Сассекські. Королівська експертка Емілі Ендрюс нагадала, що після весілля саме покійна королева Єлизавета II подарувала Гаррі та Меган право користуватися котеджем "Фрогмор". Перед їхнім переїздом особняк вартістю 2,4 мільйона фунтів стерлінгів повністю перебудували, перетворивши кілька службових квартир на один сімейний будинок. Однак через три роки після того, як подружжя звільнило котедж, Crown Estate розглядає можливість повернути будівлі первісний вигляд і знову переобладнати її на житло для персоналу. Незважаючи на те, що пара живе в Каліфорнії, перебудова їхнього першого будинку стане для них сильним ударом.

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Меган і Гаррі з дітьми живуть у Каліфорнії / фото: instagram.com, meghan

"Але вся справа в символізмі, чи не так? У тому, що прибирають не тільки їх самих, а й саму пам’ять про них та про їхній перший сімейний будинок", — підкреслила експертка.

Вона зазначила, що спочатку подружжя виселили з котеджу Фрогмор, а тепер фактично стирають останні сліди їхнього перебування в королівській родині. Експертка вважає, що офіційно це називають перепрофілюванням нерухомості, проте насправді все виглядає зовсім інакше.

Король Чарльз III / фото: instagram.com, theroyalfamily

"Спочатку їх виселили. Тепер їх викреслюють… Фактично це викреслення з королівської історії. Наче "епохи Гаррі та Меган" ніколи й не існувало. І це не може не ранити", — підсумувала вона.

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Про персону: принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський, — п'ятий у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською актрисою Меган Маркл, яка у 2019 році народила сина Арчі, а у 2021 році — дочку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган зняли з себе обов'язки, пов'язані з королівською родиною, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року прибув з неофіційним візитом до Львова, відвідав центр реабілітації цивільних медиків та поранених військових і зустрівся з 10-річним хлопчиком, який вижив, але втратив матір після удару російських окупантів по Вінниці. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит до України.

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