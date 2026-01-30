Рус
Померла зірка культового фільму "Сам удома" Кетрін О'Гара

Руслана Заклінська
30 січня 2026, 21:51оновлено 30 січня, 22:34
Кетрін О'Гара пішла з життя у 71 рік.
Померла зірка культового фільму 'Сам удома' Кетрін О'Гара
Кетрін О'Гара / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube

Що відомо:

  • Відійшла у вічність акторка Кетрін О'Гара
  • Їй був 71 рік
  • Акторка померла у своєму будинку в Лос-Анджелесі

Померла голівудська акторка Кетрін О'Гара, яка добула світову популярність завдяки ролі мами Кевіна у культовому фільмі "Сам удома". На момент смерті зірці був 71 рік. Про це пише TMZ.

Менеджер Кетрін О'Хари підтвердив її смерть в коментарі Variety. В агентстві Creative Artists Agency зазначили, що О'Гара пішла з життя у своєму будинку в Лос-Анджелесі після короткочасної хвороби.

Кар'єра акторки

Кетрін О'Гара здобула світову популярність завдяки ролі Кейт Маккаллістер у фільмі "Сам удома" (1990) та його продовженні, яке вийшло у 1992 році. Стрічка стала культовою різдвяною класикою в багатьох країнах, зокрема й в Україні, а також прославила на весь світ українську пісню "Щедрик".

Славу акторці принесли й ролі у фільмах "Бітлджус", "After Hours", а також участь у популярних комедійних стрічках режисера Крістофера Ґеста.

Нову хвилю популярності О'Гара здобула завдяки серіалу "Шіттс Крік", за який отримала премію "Еммі" у 2020 році. Загалом акторка двічі ставала лауреаткою цієї нагороди.

Біографія Кетрін О'Хари

Кетрін Енн О'Гара народилася 4 березня 1954 року в Торонто в багатодітній ірландській родині, де була шостою з семи дітей. Зростаючи в католицькому середовищі, вона з юних років виявляла пристрасть до сцени та комедійної імпровізації, що згодом визначило її професійний шлях.

Своє особисте щастя акторка знайшла на знімальному майданчику. Під час роботи над фільмом "Бітлджус" у 1988 році вона познайомилася з художником-постановником Бо Велчем. У 1992 році пара побралася. Подружжя прожило у щасливому шлюбі багато років, виховавши двох синів - Меттью та Люка.

Нагадаємо, зірка фільмів "Сам удома" Маколей Калкін заявив, що не проти повернутися до ролі Кевіна МакКаллістера. Актор навіть запропонував сюжет продовження.

Також британський актор Тім Каррі, відомий роллю доктора Френка-н-Фертера у мюзиклі "Шоу жахів Роккі Хоррора", розповів, що після серйозного інсульту він не може рухати ногами. На спеціальному показі фільму на честь його 50-річчя 79-річний актор зізнався, що не планує співати та танцювати найближчим часом через проблеми з лівою ногою.

Як повідомляв Главред, легендарний будинок із фільму "Сам удома" у передмісті Чикаго продали за 5,5 млн доларів. Будинок площею 850 кв. м має п'ять спалень й пережив ремонт у 2018 році.

Що відомо про фільм "Сам удома"

"Сам удома" - американська різдвяна комедійна медіафраншиза, що з'явилася на хвилі успіху перших двох сімейно-комедійних фільмів серії: "Сам удома" (1990) і "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" (1992), повідомляє Вікіпедія. Загалом під назвою "Сам удома" вийшло шість фільмів, три комп'ютерні ігри та новелізація першого фільму.

