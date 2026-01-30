Померла зірка культового фільму 'Сам удома' Кетрін О'Гара

Кетрін О'Гара пішла з життя у 71 рік.

Що відомо:

Відійшла у вічність акторка Кетрін О'Гара

Їй був 71 рік

Акторка померла у своєму будинку в Лос-Анджелесі

Померла голівудська акторка Кетрін О'Гара, яка добула світову популярність завдяки ролі мами Кевіна у культовому фільмі "Сам удома". На момент смерті зірці був 71 рік. Про це пише TMZ.

Менеджер Кетрін О'Хари підтвердив її смерть в коментарі Variety. В агентстві Creative Artists Agency зазначили, що О'Гара пішла з життя у своєму будинку в Лос-Анджелесі після короткочасної хвороби.

Кар'єра акторки

Кетрін О'Гара здобула світову популярність завдяки ролі Кейт Маккаллістер у фільмі "Сам удома" (1990) та його продовженні, яке вийшло у 1992 році. Стрічка стала культовою різдвяною класикою в багатьох країнах, зокрема й в Україні, а також прославила на весь світ українську пісню "Щедрик".

Славу акторці принесли й ролі у фільмах "Бітлджус", "After Hours", а також участь у популярних комедійних стрічках режисера Крістофера Ґеста.

Нову хвилю популярності О'Гара здобула завдяки серіалу "Шіттс Крік", за який отримала премію "Еммі" у 2020 році. Загалом акторка двічі ставала лауреаткою цієї нагороди.

Біографія Кетрін О'Хари

Кетрін Енн О'Гара народилася 4 березня 1954 року в Торонто в багатодітній ірландській родині, де була шостою з семи дітей. Зростаючи в католицькому середовищі, вона з юних років виявляла пристрасть до сцени та комедійної імпровізації, що згодом визначило її професійний шлях.

Своє особисте щастя акторка знайшла на знімальному майданчику. Під час роботи над фільмом "Бітлджус" у 1988 році вона познайомилася з художником-постановником Бо Велчем. У 1992 році пара побралася. Подружжя прожило у щасливому шлюбі багато років, виховавши двох синів - Меттью та Люка.

Що відомо про фільм "Сам удома" "Сам удома" - американська різдвяна комедійна медіафраншиза, що з'явилася на хвилі успіху перших двох сімейно-комедійних фільмів серії: "Сам удома" (1990) і "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" (1992), повідомляє Вікіпедія. Загалом під назвою "Сам удома" вийшло шість фільмів, три комп'ютерні ігри та новелізація першого фільму.

