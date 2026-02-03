Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Вкусили: померла молода і талановита зірка "Голосу"

Олена Кюпелі
3 лютого 2026, 11:06
52
Дівчину не змогли врятувати - її стан погіршився під час переведення з реанімації.
Померла популярна молода співачка
Померла популярна молода співачка / Колаж Главред, фото Instagram/nanyah_music

Коротко:

  • Що сталося з талановитою співачкою
  • Що повідомили в лікарні

У Нігерії стало відомо про смерть співачки-початківця, зірки телепроекту "Голос", яка померла в суботу після укусу змії в столиці Абуджі.

Як пише Бі-Бі-Сі, 26-річна Іфунанья Нвангене стала відомою після участі в шоу "Голос Нігерії", місцевій версії міжнародного телевізійного конкурсу вокалістів, у 2021 році.

відео дня

Вона була відома своєю універсальністю, поєднуючи джаз, оперу, класичну музику і соул. Відео, поширені в соціальних мережах, показують, як дресирувальник змій виносить змію з її квартири, а люди навколо кричать: "Це кобра!".

Вона планувала дати свій перший сольний концерт наприкінці цього року.
Вона планувала дати свій перший сольний концерт наприкінці цього року / Фото Instagram/nanyah_music

Близький друг, Сем Езугву, співзасновник і музичний керівник хору "Амемусо", де вона співала, розповів, що Нвангене була "висхідною зіркою".

Він сказав, що вона планувала дати свій перший сольний концерт наприкінці цього року. Вона також була архітектором за освітою.

Хілларі Обінна, ще один друг, який співав разом з нею, розповів, що дівчина спала, коли "укус змії розбудив її". Він сказав, що пізніше в будинку було виявлено дві змії. Спочатку вона звернулася за допомогою до найближчої клініки, але там не було протиотрути, тому вона поїхала до лікарні.

Езугву сказав, що в суботу, дізнавшись про її госпіталізацію, він терміново поїхав до лікарні. Він сказав, що в лікарні було одне з необхідних протиотрут, але не було іншого.

Вона планувала дати свій перший сольний концерт наприкінці цього року.
Вона планувала дати свій перший сольний концерт наприкінці цього року / Фото Instagram/nanyah_music

"Поки лікарі намагалися стабілізувати її стан, вона не могла говорити, але могла робити жести руками. Їй було важко дихати", — додав він. Езугву сказав, що поїхав шукати потрібне протиотруту, але повернувся і виявив, що вона померла.

У своїй заяві лікарня спростувала інформацію про недоступність ліків. Федеральний медичний центр Джабі заявив у неділю: "Наш медичний персонал надав негайну і належну допомогу, включаючи реанімаційні заходи, внутрішньовенне введення рідин, інтраназальне введення кисню і застосування полівалентного протиотрути від зміїної отрути". У ній йдеться, що "ретельна, але швидка" оцінка показала, що Нвангене отримала серйозні ускладнення від укусу. Її стан раптово погіршився перед переведенням до відділення інтенсивної терапії, додали в лікарні, і медики "не змогли її реанімувати".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що відомий російський актор Микола Ткаченко поплатився за своє рішення вступити в російську окупаційну армію. РосЗМІ повідомляють, що актор загинув в районі Покровська.

Також нещодавно з'явилася інформація про зміну громадянства співачкою Ялинкою, яка вже довгий час живе в РФ. Артистка вийшла заміж і остаточно відмовилася від батьківщини. Катерина Осадча жорстко висловилася про артистів, які вирішили зрадити Україну і будувати своє майбутнє в РФ.

Вас також може зацікавити:

Що таке Голос країни?

Голос країни - українське пісенне талант-шоу, яке виходить на 1+1 з 2011 року. Є адаптацією нідерландського формату The Voice. Вокалісти за допомогою зіркових тренерів змагаються в декількох етапах за званням "голосу країни" і контрактом зі студією звукозапису. Всього вийшло 13 сезонів "Голосу", два з яких - під час повномасштабної війни (13 - повністю; зйомки 12-го були перервані через початок вторгнення РФ, і продовжені в жовтні 2022 року).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ готує великий наступ на "фортечний пояс": в ISW назвали напрямки

РФ готує великий наступ на "фортечний пояс": в ISW назвали напрямки

10:54Фронт
РФ атакувала південь Одеської області: 50 тисяч людей залишилися без світла

РФ атакувала південь Одеської області: 50 тисяч людей залишилися без світла

10:21Україна
Терор замість дипломатії: РФ атакувала енергетику України десятками ракет і сотнями дронів

Терор замість дипломатії: РФ атакувала енергетику України десятками ракет і сотнями дронів

09:49Україна
Реклама

Популярне

Більше
Якщо сниться покійний: що насправді хоче сказати душа

Якщо сниться покійний: що насправді хоче сказати душа

Карта Deep State онлайн за 3 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

ЗСУ ліквідували зірку популярних російських серіалів — подробиці

ЗСУ ліквідували зірку популярних російських серіалів — подробиці

Відключення світла в Україні - графіки на 3 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 3 лютого (оновлюється)

Долар раптово злетів, а євро пішов на спад: новий курс валют на 3 лютого

Долар раптово злетів, а євро пішов на спад: новий курс валют на 3 лютого

Останні новини

11:38

Небезпечна операція в Криму: 2+2 покаже документальний фільм "Тіні на межі"

11:33

Національний відбір 2026: де дивитися і як проголосувати за фаворитаВідео

11:33

Не лише вирок за підкуп виборців: експрокурор САП заявив, що директор НАБУ перебував у розшуку

11:25

Атака на серце Києва: РФ пошкодила музей біля "Батьківщини-матері"Фото

11:06

Вкусили: померла молода і талановита зірка "Голосу"Відео

Верифікувати всі Starlink не вдасться ніколи, процес вимірюватиметься роками – КорсунВерифікувати всі Starlink не вдасться ніколи, процес вимірюватиметься роками – Корсун
10:54

РФ готує великий наступ на "фортечний пояс": в ISW назвали напрямки

10:41

Китайський гороскоп на завтра 4 лютого: Бикам - образа, Зміям - конфлікти

10:38

Атлантичний циклон суне на Житомирщину: як невдовзі зміниться погода в регіоні

10:30

-30° скує Рівненщину: коли очікувати спад екстремальних морозів

Реклама
10:29

Путініст Кіркоров обібрав Аллу Пугачову: "Вона далеко"

10:21

РФ атакувала південь Одеської області: 50 тисяч людей залишилися без світла

10:09

Чому смартфон вимикається на морозі і як цього уникнути

09:50

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 лютого (оновлюється)

09:49

Терор замість дипломатії: РФ атакувала енергетику України десятками ракет і сотнями дронівФото

09:47

РФ вдарила по ТЕЦ і ТЕС -25°C: сотні тисяч сімей залишені без тепла - Шмигаль

09:39

Україна та Захід узгодили військову відповідь на зрив будь-якого перемир’я з боку РФ - FT

09:37

"Будуть хороші новини": Трамп розповів про переговори з Путіним щодо України

09:20

"Кому ти говориш": відомий співак розкрив правду про Винника

09:03

Після 3 лютого все зміниться: трьом знакам зодіаку стане помітно легше жити

09:00

Компанія "СТОІК" — переможець премії "Компанія року 2025" новини компанії

Реклама
08:50

Відключення світла в Україні - графіки на 3 лютого (оновлюється)

08:37

РФ готує повторний удар по Україні, літаки оснащені ракетами: що стане ціллюФото

08:33

Про що насправді свідчить приїзд Стіва Віткофа на перемовини в Абу-ДабіПогляд

08:26

Безпрецедентний удар по енергетиці: Терехов розкрив наслідки нічної атаки РФ на Харків

08:22

Карта Deep State онлайн за 3 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:14

Нічна атака РФ на Київ: троє постраждалих, пожежі та руйнування в п'яти районах

07:49

Рекорд запущеної балістики: РФ била по енергетиці декількох регіонів України

06:35

Україна - під ударом дронів і ракет: які області під загрозою

06:10

Гороскоп Таро на лютий 2026: Терезам – дохід, Скорпіонам – зміни, Стрільцям – успіх

06:10

РФ готується до визнання Придністровʼя незалежним: що це означає для насПогляд

06:00

Гороскоп на завтра 4 лютого: Скорпіонам - нове знайомство, Рибам - прибуток

05:31

Навіщо в СРСР зводили круглі будинки та чому люди хотіли пошвидше з них виїхати

04:55

7 звичок батьків, які змушують дорослих дітей переїхати подалі: головні помилки

04:22

Що буде з цінами на крупи і олію: експерт попередив українців про нюанс

04:01

"Я вживала": Лоліту відкачували від нападу через залежність

03:32

Чи мають коти виходити надвір – ветеринар здивувала зізнаннямВідео

02:57

РФ вивела ракетоносії у море та підняла "Тушки": коли очікувати пуск ракет

02:45

"Льодовик Судного дня" тріщить по швах: загроза катастрофи прибережних мегаполісів

01:25

Гучні вибухи в Києві: окупанти атакують столицю балістикою, перші подробиці

00:52

У містах пролунали серії гучних вибухів: ворог атакує Україну БПЛА, що відомо

Реклама
00:39

Частина пенсіонерів може залишитися без виплат на кілька місяців – яка причина

02 лютого, понеділок
23:54

Розсада без помилок: сприятливі дати лютого-березня за місячним каладарем 2026Відео

23:23

"Моральні дегенерати": Сибіга про пропозицію FIFA щодо скасування бойкоту РФ

22:20

Відключення електроенергії в Києві та області 3 лютого: опубліковано графіки

21:41

"В день смерті Кузьми": Могилевська потрапила в серйозне ДТП, що відомоВідео

21:38

Світло буде проміжками: ДТЕК та ЦЕК оновили графіки на вівторок, 3 лютогоФото

21:35

Фірташ, соратник Медведчука і не тільки: Зеленський повідомив про санкційні рішення

21:32

Як зігрітися в будинку без опалення: названо несподівані способи обігріву житла

21:32

Як швидко очистити унітаз від стійкого нальоту: просте рішення, яке варто спробувати

21:01

РФ готує масовий удар найближчим часом: названо цілі та міста під загрозою

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапОлена ЗеленськаСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти