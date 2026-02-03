Вкусили: померла молода і талановита зірка "Голосу"

Дівчину не змогли врятувати - її стан погіршився під час переведення з реанімації.

Померла популярна молода співачка / Колаж Главред, фото Instagram/nanyah_music

У Нігерії стало відомо про смерть співачки-початківця, зірки телепроекту "Голос", яка померла в суботу після укусу змії в столиці Абуджі.

Як пише Бі-Бі-Сі, 26-річна Іфунанья Нвангене стала відомою після участі в шоу "Голос Нігерії", місцевій версії міжнародного телевізійного конкурсу вокалістів, у 2021 році.

Вона була відома своєю універсальністю, поєднуючи джаз, оперу, класичну музику і соул. Відео, поширені в соціальних мережах, показують, як дресирувальник змій виносить змію з її квартири, а люди навколо кричать: "Це кобра!".

Вона планувала дати свій перший сольний концерт наприкінці цього року / Фото Instagram/nanyah_music

Близький друг, Сем Езугву, співзасновник і музичний керівник хору "Амемусо", де вона співала, розповів, що Нвангене була "висхідною зіркою".

Він сказав, що вона планувала дати свій перший сольний концерт наприкінці цього року. Вона також була архітектором за освітою.

Хілларі Обінна, ще один друг, який співав разом з нею, розповів, що дівчина спала, коли "укус змії розбудив її". Він сказав, що пізніше в будинку було виявлено дві змії. Спочатку вона звернулася за допомогою до найближчої клініки, але там не було протиотрути, тому вона поїхала до лікарні.

Езугву сказав, що в суботу, дізнавшись про її госпіталізацію, він терміново поїхав до лікарні. Він сказав, що в лікарні було одне з необхідних протиотрут, але не було іншого.

"Поки лікарі намагалися стабілізувати її стан, вона не могла говорити, але могла робити жести руками. Їй було важко дихати", — додав він. Езугву сказав, що поїхав шукати потрібне протиотруту, але повернувся і виявив, що вона померла.

У своїй заяві лікарня спростувала інформацію про недоступність ліків. Федеральний медичний центр Джабі заявив у неділю: "Наш медичний персонал надав негайну і належну допомогу, включаючи реанімаційні заходи, внутрішньовенне введення рідин, інтраназальне введення кисню і застосування полівалентного протиотрути від зміїної отрути". У ній йдеться, що "ретельна, але швидка" оцінка показала, що Нвангене отримала серйозні ускладнення від укусу. Її стан раптово погіршився перед переведенням до відділення інтенсивної терапії, додали в лікарні, і медики "не змогли її реанімувати".

Що таке Голос країни? Голос країни - українське пісенне талант-шоу, яке виходить на 1+1 з 2011 року. Є адаптацією нідерландського формату The Voice. Вокалісти за допомогою зіркових тренерів змагаються в декількох етапах за званням "голосу країни" і контрактом зі студією звукозапису. Всього вийшло 13 сезонів "Голосу", два з яких - під час повномасштабної війни (13 - повністю; зйомки 12-го були перервані через початок вторгнення РФ, і продовжені в жовтні 2022 року).

