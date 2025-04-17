Надя Дорофєєва поцапалася з підписниками Міші Кацуріна: "Душна тут тільки ти"

Dorofeeva вирішила захистити коханого від критики, але сама потрапила під "роздачу".

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Надя Дорофєєва посварилася з підписниками Міші Кацуріна / колаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/misha_katsurin

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Міша Кацурін показав рецепт нетрадиційної паски

Дорофєєва вирішила заступитися за нього перед тими, хто критикував його випічку

Українські фуд-блогери та шеф-кухарі напередодні світлого свята Великодня діляться в соціальних мережах різноманітними рецептами великодньої випічки. Музикант і ресторатор Міша Кацурін у своєму блозі в Instagram показав, як готувати шоколадно-горіхову паску-крафін.

У коментарях багато хто розкритикував кулінарні шедеври Кацуріна, мовляв, його варіація на тему паски нескінченно далека від традиційних українських рецептів, подачі, і способів оформлення.

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"Блін, ну серйозно - ну що це... На здоров’я їжте торти, тістечка, що завгодно, любіть шоколад, хоть обливайтесь... Але, це паска, хай традиції залишаються", "Це круто, вірю що й дуже смачно, але це не паска, ту яку кладуть у кошик, це може бути просто святковий десерт", "Це не паска, краще берегти традиційні українські рецепти", "Це будь-що тільки не паска", - пишуть у коментарях шанувальники традиційного підходу до великодніх страв.

У коментарях рецепт Кацуріна розкритикували / instagram.com/misha_katsurin

У коментарях рецепт Кацуріна розкритикували / instagram.com/misha_katsurin

За чоловіка вирішила заступитися українська співачка Надя Дорофєєва. З емодзі, що сміються, вона написала, що "в коментарях стало душно". Однак її жарти і спроби згладити напруження критики не оцінили. Їй відповіли, що вона сама "душна", якщо не розуміє цінності українських традицій, мовляв, паска - не просто "кексик до кавусі". У подальші дебати артистка вступати не стала, залишивши кожного при своїй думці.

Реакція Наді Дорофєєвої / instagram.com/misha_katsurin

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Хто така Надя Дорофєєва? Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, акторка. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".

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