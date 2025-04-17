"Більше не було жінок": Коляденко ошелешив подробицями особистого життя

Хореограф поділився особистим і розповів про свої переживання з телеведучою.

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Діма Коляденко здивував зізнанням / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Якою новиною поділився Діма Коляденко

Чим він здивував

Хореограф і шоумен Дмитро Коляденко поділився подробицями особистого життя, які дійсно дивують.

В інтерв'ю телеведучій Маші Єфросиніній він розповів про те, що у нього не було жінки після того, як він розлучився з українською співачкою Іриною Білик.

Діма Коляденко про своє життя / Скриншот YouTube

"Я нікому це не говорив - у мене не було жінки після Білик. Зовсім. У мене немає, у мене не було жінки", - розповів він.

Здивована Єфросиніна перепитала в нього, чи були в артиста дівчата, після розриву зі співачкою.

"У мене не було стосунків. Я не зміг", - запевнив він.

Діма Коляденко про своє життя / Скриншот YouTube

За словами Коляденка, останнім часом вони з Білик не спілкуються, але він не виключає, що незабаром їхні дружні стосунки відновляться.

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Нагадаємо, раніше під час нещодавнього інтерв'ю співачки Ірини Білик для "Нашого радіо", у неї запитали, з ким інтимне життя в неї було кращим - з Дмитром Коляденком чи з Дмитром Дікусаром. Ірина не стала скромничати і відповіла абсолютно відверто - обидва чоловіки в ліжку були для неї вищими від усяких похвал, і близькість із ними навіює на неї приємні спогади.

Раніше Білик зізналася, що вирішила прийняти обручку і залицяння чоловіка, але почала пара з малого - з побачень. Співачка також розповіла, що нового нареченого звати Микола, він родом із Тернополя. Там у рішучого залицяльника власна перукарня.

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Хто такий Діма Коляденко? Дмитро Коляденко - український хореограф, танцівник, телеведучий і співак. Працював над популярними мюзиклами "Попелюшка", "Божевільний день, або Одруження Фігаро", "Снігова королева", а також телепроєктами "Шанс", "Шоуманія", "Майданс".

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