Ольга Сумська після вистави потрапила під обстріл - деталі

Короткий зміст:
- Ольга Сумська та її колеги давали виставу в Кам'янському
- Після виступу дорогою на залізничний вокзал вони потрапили під обстріл
Українська акторка Ольга Сумська разом із колегами перебуває на гастролях. 15 квітня театр давав виставу "Брешемо чисту правду" в місті Кам'янському Дніпропетровської області. Після виступу актори потрапили під ворожий обстріл.
Коли Ольга Сумська їхала на залізничний вокзал, місто атакували окупанти. У своєму блозі в Instagram артистка поділилася роликами, на яких чути звуки дронів, що пролітають, та вибухи. На задньому тлі чути тихі молитви Сумської.
На щастя, трупа не постраждала, і встигла на свій потяг цілою і неушкодженою. "Кам'янське... Це був жах... Вечір в Кам'янському... Між вибухами встигли на потяг, слава Богу!" - написала акторка.
Повне відео на каналі STARS UA.
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Хто така Ольга Сумська
Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).
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