Ольга Сумська після вистави потрапила під обстріл - деталі

Сумська поділилася моторошними кадрами з Дніпропетровщини.

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Ольга Сумська зараз - акторка потрапила під обстріл у Кам'янському / колаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

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Ольга Сумська та її колеги давали виставу в Кам'янському

Після виступу дорогою на залізничний вокзал вони потрапили під обстріл

Українська акторка Ольга Сумська разом із колегами перебуває на гастролях. 15 квітня театр давав виставу "Брешемо чисту правду" в місті Кам'янському Дніпропетровської області. Після виступу актори потрапили під ворожий обстріл.

Коли Ольга Сумська їхала на залізничний вокзал, місто атакували окупанти. У своєму блозі в Instagram артистка поділилася роликами, на яких чути звуки дронів, що пролітають, та вибухи. На задньому тлі чути тихі молитви Сумської.

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На щастя, трупа не постраждала, і встигла на свій потяг цілою і неушкодженою. "Кам'янське... Це був жах... Вечір в Кам'янському... Між вибухами встигли на потяг, слава Богу!" - написала акторка.

Ольга Сумська зараз - акторка потрапила під обстріл у Кам'янському / колаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

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Хто така Ольга Сумська Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

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