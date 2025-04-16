Леся Нікітюк спровокувала чутки про таємний шлюб із нареченим-військовим

Нікітюк "вигрібала" так ретельно, що необережно засвітила одну важливу деталь.

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Леся Нікітюк особисте життя - ведучій приписують таємний шлюб із Дмитром Бабчуком / колаж: Главред, фото: instagram.com/special_my_profession, instagram.com/lesia_nikituk

Коротенько:

Леся Нікітюк заручена з Дмитром Бабчуком

Через три місяці після заручин ведучу запідозрили в таємному шлюбі

Останні півроку для Лесі Нікітюк були насиченими приємними подіями: восени 2024-го року ведуча розкрила роман з українським захисником Дмитром Бабчуком, а вже на початку січня 2025-го отримала від коханого пропозицію руки і серця. Лесі Іванівні навіть приписували таємну вагітність, але ні майбутнє потомство, ні прийдешнє весілля вона не бажає обговорювати в публічному просторі.

Втім, це лише підігріває інтерес шанувальників до особистого життя Нікітюк. Наприклад, сьогодні вона у своєму блозі в Instagram опублікувала кілька кадрів із басейну з підписом: "Бажаю вигребти цей день", на якому розгледіли ознаки таємного весілля Лесі та Дмитра.

відео дня

Річ у тім, що в кадрі на безіменному пальці ведучої красується каблучка, але вона не схожа на ту, з якою Бабчук робив їй пропозицію руки і серця. Ця прикраса вже більше схожа на весільну, а не на каблучку для заручин.

Леся Нікітюк показала нову каблучку на безіменному пальці / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

А ось як виглядала каблучка, з якою Дмитро Бабчук освідчувався Лесі Нікітюк / instagram.com/lesia_nikituk

На початку березня Леся Нікітюк розповідала, що мріє про пишне весілля з великою кількістю гостей і дотриманням українських традицій. При цьому вона зазначила, що через війну і військову службу Дмитра це поки що неможливо і недоречно. Тому підготовку до урочистих заходів з нагоди укладення шлюбу закохані поки що поставили на паузу.

Хто така Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

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Хто така Леся Нікітюк? Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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