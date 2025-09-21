Почали кричати одне на одного - королівський прийом Трампа закінчився скандалом

Прийом для понад 160 гостей, включно з Трампом, ледь не обернувся скандалом через дії представників американської сторони, вказують ЗМІ.

Королівський прийом Трампа у Британії закінчився скандалом - що сталось / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Під час прийому Трампа в королівському замку виник скандал

Виникла сварка між кухарями та Секретною службою США

Розкішний банкет у Віндзорському замку на честь Дональда Трампа в рамках його візиту до Великобританії ледь не закінчився скандалом, адже за лаштунками вечора розгорнулася напружена суперечка між королівськими кухарями та агентами Секретної служби США. Про це повідомляє видання RadarOnline з посиланням на джерела.

Дональд Трамп разом із першою леді Меланією були присутні на урочистій вечері, яку для них організували король Чарльз, принц Вільям і принцеса Кейт. Захід зібрав у залі Святого Георгія 160 почесних гостей, серед яких були дипломати та провідні бізнесмени з обох боків Атлантики.

Свято пройшло в атмосфері традиційної королівської пишності, однак, за повідомленнями, за лаштунками ледь не виникла напруженість через інцидент на кухні. Очевидці стверджують, що між охороною президента та королівськими кухарями, які готували частування, сталася суперечка.

Кілька агентів увійшли на кухню, щоб проконтролювати приготування страв і скуштувати їх перед подачею, що вважалося необхідним заходом безпеки. Водночас така присутність викликала збентеження у персоналу.

"Банкет у головному залі пройшов з великим успіхом, але за лаштунками відбувалися заворушення. Між кухарями, які готували страви, і командою охорони США, відповідальною за захист президента та його оточення, спалахнула напруга. Кухарі, які працювали над бездоганним сервіруванням трьох страв, були роздратовані тим, що агенти Секретної служби США неодноразово перевіряли і навіть пробували всі страви", - пояснило джерело в королівському оточенні.

Офіційні представники палацу заперечили будь-які конфлікти, наголосивши на теплих і конструктивних відносинах з американською стороною та назвавши чутки про емоційний інцидент безпідставними. Водночас анонімне джерело описало ситуацію як ескалацію. Зазначається, що від тихого невдоволення вона переросла у гучну суперечку на підвищених тонах з обох боків.

"Потрібно було кілька хвилин, щоб пристрасті вщухли і кухня повернулася до свого звичного ритму. Гості в залі нічого не помітили, але на кухні це було неможливо не помітити", - йдеться у матеріалі.

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп разом із першою леді Меланією прибули з офіційним візитом до Великої Британії. У Instagram-акаунті королівської родини опублікували фото, на якому король Чарльз і королева Камілла вітають президентське подружжя США. Знімок набув символічності, адже перші леді обрали вбрання у кольорах українського прапора.

Під час візиту Трамп не приховував захоплення красою Кейт Міддлтон. Під час рукостискання він звернувся до усміхненої принцеси словами: "Ти прекрасна, така прекрасна".

