Почали кричати одне на одного - королівський прийом Трампа закінчився скандалом

Юрій Берендій
21 вересня 2025, 17:27
93
Прийом для понад 160 гостей, включно з Трампом, ледь не обернувся скандалом через дії представників американської сторони, вказують ЗМІ.
Почали кричати одне на одного - королівський прийом Трампа закінчився скандалом
Королівський прийом Трампа у Британії закінчився скандалом - що сталось / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Коротко:

  • Під час прийому Трампа в королівському замку виник скандал
  • Виникла сварка між кухарями та Секретною службою США

Розкішний банкет у Віндзорському замку на честь Дональда Трампа в рамках його візиту до Великобританії ледь не закінчився скандалом, адже за лаштунками вечора розгорнулася напружена суперечка між королівськими кухарями та агентами Секретної служби США. Про це повідомляє видання RadarOnline з посиланням на джерела.

Дональд Трамп разом із першою леді Меланією були присутні на урочистій вечері, яку для них організували король Чарльз, принц Вільям і принцеса Кейт. Захід зібрав у залі Святого Георгія 160 почесних гостей, серед яких були дипломати та провідні бізнесмени з обох боків Атлантики.

Свято пройшло в атмосфері традиційної королівської пишності, однак, за повідомленнями, за лаштунками ледь не виникла напруженість через інцидент на кухні. Очевидці стверджують, що між охороною президента та королівськими кухарями, які готували частування, сталася суперечка.

Кілька агентів увійшли на кухню, щоб проконтролювати приготування страв і скуштувати їх перед подачею, що вважалося необхідним заходом безпеки. Водночас така присутність викликала збентеження у персоналу.

"Банкет у головному залі пройшов з великим успіхом, але за лаштунками відбувалися заворушення. Між кухарями, які готували страви, і командою охорони США, відповідальною за захист президента та його оточення, спалахнула напруга. Кухарі, які працювали над бездоганним сервіруванням трьох страв, були роздратовані тим, що агенти Секретної служби США неодноразово перевіряли і навіть пробували всі страви", - пояснило джерело в королівському оточенні.

Офіційні представники палацу заперечили будь-які конфлікти, наголосивши на теплих і конструктивних відносинах з американською стороною та назвавши чутки про емоційний інцидент безпідставними. Водночас анонімне джерело описало ситуацію як ескалацію. Зазначається, що від тихого невдоволення вона переросла у гучну суперечку на підвищених тонах з обох боків.

"Потрібно було кілька хвилин, щоб пристрасті вщухли і кухня повернулася до свого звичного ритму. Гості в залі нічого не помітили, але на кухні це було неможливо не помітити", - йдеться у матеріалі.

Візит Трампа до Великобританії - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп разом із першою леді Меланією прибули з офіційним візитом до Великої Британії. У Instagram-акаунті королівської родини опублікували фото, на якому король Чарльз і королева Камілла вітають президентське подружжя США. Знімок набув символічності, адже перші леді обрали вбрання у кольорах українського прапора.

Під час візиту Трамп не приховував захоплення красою Кейт Міддлтон. Під час рукостискання він звернувся до усміхненої принцеси словами: "Ти прекрасна, така прекрасна".

Про персону: король Чарльз ІІІ

Чарльз III - король Сполученого Королівства і ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році. Як спадкоємець престолу, він очікував його найдовше в історії Великобританії: він був найдовшим принцом Уельським, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

новини Великобританії Чарльз III
22:26

Це трагедія: російський актор потрапив до в'язниці

22:17

Блогери, "коханка" Путіна та політики з Молдови - хто потрапив під санкції України

21:21

Коли Україна стане членом ЄС: Кулеба назвав дві ключові умови

