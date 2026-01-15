Рус
Чоловік Лорак у люті через співачку та її дочку: що вони наробили

Олена Кюпелі
15 січня 2026, 08:22
У кулуарах російського шоу-бізнесу розкрили, що насправді відбувається в шлюбі Лорак і Віджраку.
Ані Лорак
Ані Лорак засмучує свого йога-інструктора / фото: instagram.com, Ісаак Віджраку

У терористичній Росії обговорюють сімейне життя співачки-зрадниці Ані Лорак та її чоловіка йога-інструктора Ісаака Віджраку.

Виявляється, принаймні так пише пропагандистський телеграм-канал "Свита Короля", в світських колах кажуть, що чоловік Лорак постійно незадоволений своєю дружиною. Більш того, він також злиться на її дочку Софію, на яку співачка витрачає шалені гроші.

Ісаак Віджраку та Ані Лорак
Ані Лорак вигулює свого чоловіка на Мальдівах / фото: instagram.com, Ісаак Віджраку

Також повідомляють, що Віджраку незадоволений жадібністю співачки. Бідний інструктор засмучується через те, що Лорак мало дарує подарунків.

"Співачка намагається догодити своєму благовірному на Мальдівах. Кажуть, погано виходить догоджати. Ісаак весь час дорікає дружині в тому, що її "чакри щедрості і жіночності закриті", мало подарунків дарує, на дочку занадто багато витрачає. Навіть те, що дівчинка з батьком відпочиває, не поліпшило настрою нещасного, вілли-то немає", - пишуть вони.

Зрадниця Лорак засмучує свого чоловіка
Зрадниця Лорак засмучує свого чоловіка / Скріншот каналу "Свита Короля"

Особисте життя Ані Лорак

Зрадниця України розлучилася з першим чоловіком Муратом Налчаджиоглу в 2019 році, подейкують, що це сталося через позицію співачки. До речі, Мурат продовжує жити в Україні, розвиває тут бізнес і підтримує ЗСУ.

У 2023 Ані закрутила роман з Віджраку, але спочатку приховувала його обличчя і лише натякала, що в її житті з'явився чоловік.

Ані Лорак

Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

