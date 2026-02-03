Рус
"Самотня": Лорак натякнула на свій невдалий шлюб

Олена Кюпелі
3 лютого 2026, 12:12
54
Співачка Ані Лорак заговорила про самотність зі своїми підписниками.
Ісаак Віджраку, Ані Лорак
Ісаак Віджраку та Ані Лорак у шлюбі недовго / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Коротко:

  • Про що заявила Лорак
  • Кому вона дала таку відповідь

Російська співачка Ані Лорак, яка продовжує мовчати про терористичний напад РФ на рідну Україну, натякнула на те, що в її шлюбі не все добре.

Так, зрадниця влаштувала сесію питань-відповідей на своїй сторінці в Instagram. Таким чином Лорак намагається зробити популярною свою нову пісню в терористичній Росії. "Що цікаво дізнатися про створення пісні та кліпу "Самотня", - вирішила дізнатися продажна зірка.

відео дня
Ісаак Віджраку та Ані Лорак
Ісаак Віджраку і Ані Лорак можуть скоро розлучитися / фото: instagram.com, Ісаак Віджраку

Один з підписників Лорак запитав, що привабило її в цій пісні. На що Лорак відповіла, що особливо їй відгукнулася фраза "стоять на вершині самотня". "Напевно приспів, який мені здався дуже емоційним і посил: "самотня стою на вершині". Мені здається, що це дуже відгукнулося, цей меседж, і мені відразу захотілося її виконати", - у своїй безграмотній манері прокоментувала Лорак.

Лорак заговорила про самотність
Лорак заговорила про самотність / Скріншот Instagram/anilorak

Тим часом, ходять чутки, що в шлюбі Лорак і її йога-інструктора не все гаразд. Пишуть, що пластичному чоловікові Лорак не вистачає грошей на утримання. Більш того, російські пропагандисти писали, що Ісаак Віджраку роздратований тим, що Лорак витрачає величезні суми на свою проблемну дочку Софію.

Раніше Главред повідомляв, що в Нігерії стало відомо про смерть співачки-початківця, зірки телепроекту "Голос", яка померла в суботу після укусу змії в столиці Абуджі.

Напередодні відомий російський актор Микола Ткаченко поплатився за своє рішення вступити до російської окупаційної армії. РосЗМІ повідомляють, що актор загинув в районі Покровська.

Про особу: Ані Лорак

Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

