"Змушена була піти": зрадниць Повалій і Лорак виправдав відомий співак

Христина Трохимчук
27 січня 2026, 13:49
Іво Бобул несподівано став захищати співачок, які проміняли Україну на РФ.
Ані Лорак і Таїсія Повалій виїхали з України
Ані Лорак і Таїсія Повалій виїхали з України / колаж: Главред, фото: instagram.com, Таїсія Повалій, Ані Лорак

Ви дізнаєтеся:

  • Що сталося з Ані Лорак і Таїсією Повалій
  • Чому Іво Бобул вважає винними українців

Український співак Іво Бобул раптово став на захист артисток-зрадниць Ані Лорак і Таїсії Повалій. Вони покинули Україну і тепер живуть і виступають в РФ. Іво Бобул вважає, що українці вчинили несправедливо по відношенню до співачок, про що він повідомив в інтерв'ю Дмитру Гордону.

За словами Бобула, Ані Лорак перейшла дорогу комусь з українського шоу-бізнесу. У 2012 році згорів ресторан її тодішнього чоловіка Мурата Налчаджиоглу, і співачка вирішила звернутися за допомогою до російських друзів.

відео дня
Новий образ Ані Лорак
Ані Лорак - чому в Росії / фото: threads.com, Ані Лорак

"Що стосується Лорак, то їй тут поставили такі умови, що вона була змушена піти. Вона була для когось конкуренткою і дуже невигідною. Наскільки я чув серед артистів, і не тільки, пішла коса на камінь. Коли спалили ресторан, вона звернулася до Кіркорова. Він їй допоміг. Вона зрозуміла, що назад їй не можна повертатися. Вона хоче співати, а тут не дадуть", - повідомив артист.

Що стосується Таїсії Повалій, Бобул звернув увагу на вплив її чоловіка Ігоря Ліхути. Артист різко висловився проти громадського осуду співачки через її зв'язки з втікачем-президентом України Віктором Януковичем. Бобул вважає, що артисти не мали права відмовляти політичній верхівці.

Таїсія Повалій
Таїсія Повалій отримала російський паспорт / фото: instagram.com, Таїсія Повалій

"У нас зробили одну велику помилку: не можна цькувати народного артиста. Казали Повалій: "Ти співала для Януковича" або ще для когось. Я теж співав для Януковича, але життя наше таке, ми артисти! Як ти можеш сказати президенту, що не будеш? Мені здається, треба було покликати артистів і поговорити з ними, а не віддавати на розтерзання. Пустили на самоплив, тому що ти десь співав і комусь не сподобався", — заявив Іво Бобул.

Раніше Главред повідомляв, що співак Іво Бобул розповів про те, чому хвороба Степана Гіга привела легендарного артиста до несподіваної смерті. Бобул розповів, що Гіга довгий час ігнорував свій стан і не давав собі достатнього відпочинку.

Також в мережі розгорілася дискусія про те, що Галкін нібито запустив себе після новорічних свят. Максим не став довго терпіти коментарі про свою форму. Зараз артист проводить час з дітьми на гірськолижному курорті і вирішив показати, як виглядає насправді.

Про особу: Іво Бобул

Іво (Іван) Бобул - український співак (баритон), композитор, педагог, Народний артист України. Відомий також роботою в дуеті з Лілією Сандулесу. Найвідоміші хіти: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ані Лорак Таїсія Повалій новини шоу бізнесу
