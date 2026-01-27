"Змушена була піти": зрадниць Повалій і Лорак виправдав відомий співак

Іво Бобул несподівано став захищати співачок, які проміняли Україну на РФ.

Ані Лорак і Таїсія Повалій виїхали з України / колаж: Главред, фото: instagram.com, Таїсія Повалій, Ані Лорак

Український співак Іво Бобул раптово став на захист артисток-зрадниць Ані Лорак і Таїсії Повалій. Вони покинули Україну і тепер живуть і виступають в РФ. Іво Бобул вважає, що українці вчинили несправедливо по відношенню до співачок, про що він повідомив в інтерв'ю Дмитру Гордону.

За словами Бобула, Ані Лорак перейшла дорогу комусь з українського шоу-бізнесу. У 2012 році згорів ресторан її тодішнього чоловіка Мурата Налчаджиоглу, і співачка вирішила звернутися за допомогою до російських друзів.

Ані Лорак - чому в Росії / фото: threads.com, Ані Лорак

"Що стосується Лорак, то їй тут поставили такі умови, що вона була змушена піти. Вона була для когось конкуренткою і дуже невигідною. Наскільки я чув серед артистів, і не тільки, пішла коса на камінь. Коли спалили ресторан, вона звернулася до Кіркорова. Він їй допоміг. Вона зрозуміла, що назад їй не можна повертатися. Вона хоче співати, а тут не дадуть", - повідомив артист.

Що стосується Таїсії Повалій, Бобул звернув увагу на вплив її чоловіка Ігоря Ліхути. Артист різко висловився проти громадського осуду співачки через її зв'язки з втікачем-президентом України Віктором Януковичем. Бобул вважає, що артисти не мали права відмовляти політичній верхівці.

Таїсія Повалій отримала російський паспорт / фото: instagram.com, Таїсія Повалій

"У нас зробили одну велику помилку: не можна цькувати народного артиста. Казали Повалій: "Ти співала для Януковича" або ще для когось. Я теж співав для Януковича, але життя наше таке, ми артисти! Як ти можеш сказати президенту, що не будеш? Мені здається, треба було покликати артистів і поговорити з ними, а не віддавати на розтерзання. Пустили на самоплив, тому що ти десь співав і комусь не сподобався", — заявив Іво Бобул.

Про особу: Іво Бобул Іво (Іван) Бобул - український співак (баритон), композитор, педагог, Народний артист України. Відомий також роботою в дуеті з Лілією Сандулесу. Найвідоміші хіти: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".

