Ви дізнаєтеся:
- Ані Лорак влаштувала розкішний відпочинок своєму чоловікові-іспанцю
- Скільки вона заплатила за нього
Російська співачка Ані Лорак, яка продовжує мовчати про терористичний напад РФ на рідну Україну, пішла на рішучий крок, щоб зберегти шлюб з іспанцем Ісааком Віджраку. РосЗМІ повідомляють, що зрадниця виклала кругленьку суму для того, щоб вивезти чоловіка на відпочинок за кордон.
Про наростаючі проблеми в шлюбі Ані Лорак та Ісаака Віджраку давно ходять плітки в російському шоу-бізнесі. Чоловік зірки незадоволений її скупістю — на думку коханого Лорак, вона повинна більше вкладатися в нього фінансово. Також інструктору з йоги відверто набридло життя в холодній РФ. Віджраку доводиться їздити з Ані на гастролі по російських глушинах, що значно охолодило їхні стосунки.
Виявилося, що співачка прислухалася до критики чоловіка і вирішила вбити двох зайців одним махом. Вона влаштувала чоловікові райський відпочинок на Мальдівах і зняла для них резиденцію, ціна якої за ніч досягає 1 млн рублів. У віллі Beach Residence — чотири спальні, значна площа, вихід на пляж, а також передбачені послуги шеф-кухаря. Задоволена Лорак навіть похвалилася шанувальникам своїм розкішним відпочинком і іменною табличкою пари на вході до вілли.
"Невеликий острів. Багато зелені. Тиша, в якій чутно себе. Люблю місця, де не потрібно нікуди поспішати, де простір просто приймає", — заявила артистка.
Незважаючи на щедрість Лорак, це не надто покращило її стосунки з чоловіком. Ісаак Віджраку, за повідомленнями інсайдерів, мріє не про тимчасовий відпочинок, а про власну віллу в Іспанії, проте це бажання зрадниця України виконувати поки не поспішає.
Про особу: Ані Лорак
Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.
