Мільйон рублів за ніч: Лорак пішла на радикальні заходи для порятунку шлюбу

Христина Трохимчук
16 січня 2026, 11:28
196
Раніше Ісаак Віджарку заявив, що йому набридло жити в холодній РФ.
Ані Лорак вивезла чоловіка на відпочинок
Ані Лорак вивезла чоловіка на відпочинок / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Ви дізнаєтеся:

  • Ані Лорак влаштувала розкішний відпочинок своєму чоловікові-іспанцю
  • Скільки вона заплатила за нього

Російська співачка Ані Лорак, яка продовжує мовчати про терористичний напад РФ на рідну Україну, пішла на рішучий крок, щоб зберегти шлюб з іспанцем Ісааком Віджраку. РосЗМІ повідомляють, що зрадниця виклала кругленьку суму для того, щоб вивезти чоловіка на відпочинок за кордон.

Про наростаючі проблеми в шлюбі Ані Лорак та Ісаака Віджраку давно ходять плітки в російському шоу-бізнесі. Чоловік зірки незадоволений її скупістю — на думку коханого Лорак, вона повинна більше вкладатися в нього фінансово. Також інструктору з йоги відверто набридло життя в холодній РФ. Віджраку доводиться їздити з Ані на гастролі по російських глушинах, що значно охолодило їхні стосунки.

відео дня
Ісаак Віджраку та Ані Лорак
Ісаак Віджраку і Ані Лорак / фото: instagram.com, Ісаак Віджраку

Виявилося, що співачка прислухалася до критики чоловіка і вирішила вбити двох зайців одним махом. Вона влаштувала чоловікові райський відпочинок на Мальдівах і зняла для них резиденцію, ціна якої за ніч досягає 1 млн рублів. У віллі Beach Residence — чотири спальні, значна площа, вихід на пляж, а також передбачені послуги шеф-кухаря. Задоволена Лорак навіть похвалилася шанувальникам своїм розкішним відпочинком і іменною табличкою пари на вході до вілли.

"Невеликий острів. Багато зелені. Тиша, в якій чутно себе. Люблю місця, де не потрібно нікуди поспішати, де простір просто приймає", — заявила артистка.

Ані Лорак на відпочинку
Ані Лорак на відпочинку / скрін з відео

Незважаючи на щедрість Лорак, це не надто покращило її стосунки з чоловіком. Ісаак Віджраку, за повідомленнями інсайдерів, мріє не про тимчасовий відпочинок, а про власну віллу в Іспанії, проте це бажання зрадниця України виконувати поки не поспішає.

Раніше Главред повідомляв, що співачка Катерина Павленко (Monokate, Go_A) відреагувала на відео Jerry Heil, в якому артистка поділилася процесом створення конкурсної пісні і своїми претензіями на перемогу в Євробаченні. Співачка підкреслила, що не йде на Нацвідбір для галочки.

Також актриса Наталка Денисенко вийшла на зв'язок після тривалого блекауту. Відключення опалення та електрики призвели до сумних наслідків у будинку актриси. Зірка розповіла, що через блекаут захворів її син.

Про особу: Ані Лорак

Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

