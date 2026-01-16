Monokate висміяла Jerry Heil у пародії після гучної заяви про Нацвідбір — деталі

Катерина Павленко записала іронічну відповідь конкурентці.

Катерина Павленко підколола Jerry Heil / колаж: Главред, фото: instagram.com, Monokate, Jerry Heil

Ви дізнаєтеся:

Jerry Heil розповіла про свої цілі на Національному відборі на Євробачення

Що їй відповіла Monokate

Українська співачка Катерина Павленко (Monokate, Go_A) відреагувала в Instagram на відео Jerry Heil з TikTok, в якому артистка поділилася процесом створення конкурсної пісні та своїми претензіями на перемогу в Євробаченні.

Jerry Heil розповіла, що пісня "Catharticus", яку вона подала на конкурс, стала для неї особливою. Хоча вона могла вибрати для відбору більш "безпечний" варіант "Додай гучності", їй хотілося представити трек, який буде викликати мурашки у слухача. Співачка вважає, що саме цю пісню вона може назвати мистецтвом.

Jerry Heil - Євробачення / скрін з відео

"Я б не пішла на Нацвідбір на Євробачення, якби не ця пісня. Вона дуже особлива. Ми спеціально їхали до Європи, щоб її записувати", - пояснила артистка.

Співачка підкреслила, що не йде на Нацвідбір для галочки і планує перемогти на Євробаченні.

"Я не хочу йти на Євро просто, щоб йти на Євро. Хочу і планую зробити все, щоб здобути перемогу? Абсолютно так", — заявила Jerry Heil.

Monokate — Національний відбір / скрін з відео

Відео викликало неоднозначну реакцію Monokate. Недовго думаючи, вона записала пародію на ролик з пафосними заявами конкурентки, додавши в нього іронію і українські реалії. Артистка розповіла, що записувала свою пісню на Виноградарі два місяці, оскільки в цей період Київ перебував під постійними обстрілами і відключеннями світла. Також вона підкреслила, що не буде грати в "шоубізнесові ігри" і закликала глядачів голосувати серцем.

"Чи хочу я перемогти? Так, звичайно, інакше навіщо туди йти. Але я просто роблю музику, а ви слухайте і приймайте рішення. Серцем. Але перед цим перевірте, чи воно у вас чисте", — натякнула Monokate.

Про особу: Jerry Heil Джеррі Хейл — українська співачка і автор пісень. Стала відома як відеоблогер і кавер-виконавець завдяки переспівуванню пісень світових і українських виконавців. Велику популярність їй принесла авторська пісня "Охрана, скасування" з її дебютного студійного альбому "Я — Яна". Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" в Мальме спільно з Alyona Alyona, у фіналі посіли 3 місце.

