Monokate висміяла Jerry Heil у пародії після гучної заяви про Нацвідбір — деталі

Ви дізнаєтеся:
- Jerry Heil розповіла про свої цілі на Національному відборі на Євробачення
- Що їй відповіла Monokate
Українська співачка Катерина Павленко (Monokate, Go_A) відреагувала в Instagram на відео Jerry Heil з TikTok, в якому артистка поділилася процесом створення конкурсної пісні та своїми претензіями на перемогу в Євробаченні.
Jerry Heil розповіла, що пісня "Catharticus", яку вона подала на конкурс, стала для неї особливою. Хоча вона могла вибрати для відбору більш "безпечний" варіант "Додай гучності", їй хотілося представити трек, який буде викликати мурашки у слухача. Співачка вважає, що саме цю пісню вона може назвати мистецтвом.
"Я б не пішла на Нацвідбір на Євробачення, якби не ця пісня. Вона дуже особлива. Ми спеціально їхали до Європи, щоб її записувати", - пояснила артистка.
Співачка підкреслила, що не йде на Нацвідбір для галочки і планує перемогти на Євробаченні.
"Я не хочу йти на Євро просто, щоб йти на Євро. Хочу і планую зробити все, щоб здобути перемогу? Абсолютно так", — заявила Jerry Heil.
Відео викликало неоднозначну реакцію Monokate. Недовго думаючи, вона записала пародію на ролик з пафосними заявами конкурентки, додавши в нього іронію і українські реалії. Артистка розповіла, що записувала свою пісню на Виноградарі два місяці, оскільки в цей період Київ перебував під постійними обстрілами і відключеннями світла. Також вона підкреслила, що не буде грати в "шоубізнесові ігри" і закликала глядачів голосувати серцем.
"Чи хочу я перемогти? Так, звичайно, інакше навіщо туди йти. Але я просто роблю музику, а ви слухайте і приймайте рішення. Серцем. Але перед цим перевірте, чи воно у вас чисте", — натякнула Monokate.
Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що відома українська актриса Наталка Денисенко вийшла на зв'язок після тривалого блекауту. Знаменитість поділилася, що те, що відбувається, нагадало їй апокаліпсис. Денисенко розповіла, що під час відсутності електрики її життя зупинилося.
Також учасниця романтичного реаліті "Холостяк 14" Ірина Пономаренко дала велике інтерв'ю, в якому розповіла, як пройшло її розставання з Тарасом Цимбалюком. Учасниця зрозуміла, що Цимбалюк лише розігрував почуття до неї.
Вас може зацікавити:
- На неї не можна дивитися: що вимагає Меган Маркл, щоб приїхати до Великої Британії
- Після втечі з лікарні: стало відомо про стан Валюхи з "Сватів"
- Буде жити на пенсію: Доліною повністю зірвали гастрольний графік
Про особу: Jerry Heil
Джеррі Хейл — українська співачка і автор пісень. Стала відома як відеоблогер і кавер-виконавець завдяки переспівуванню пісень світових і українських виконавців. Велику популярність їй принесла авторська пісня "Охрана, скасування" з її дебютного студійного альбому "Я — Яна". Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" в Мальме спільно з Alyona Alyona, у фіналі посіли 3 місце.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред