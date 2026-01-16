Рус
Після втечі з лікарні: стало відомо про стан Валюхи з "Сватів"

Олена Кюпелі
16 січня 2026, 08:12
Тетяна Кравченко отримала серйозну травму і навіть опинилася в лікарні, з якої втекла.
В якому стані перебуває Тетяна Кравченко
У якому стані перебуває Тетяна Кравченко / Колаж Главред, фото Instagram/tatyana_eduardovna.kravchenko

Коротко:

  • У якому стані перебуває путіністка Кравченко
  • Що кажуть лікарі

Народна артистка країни-агресора Тетяна Кравченко, яка прославилася завдяки ролі Валюхи в серіалі "Свати" і всіляко підтримує військовий напад Росії на Україну, опинилася в лікарні після серйозної травми.

Як пишуть російські пропагандисти, Кравченко, якій приписують серйозні проблеми з алкоголем, також напередодні втекла з лікарні. Пропагандисти дізналися, наскільки серйозними є наслідки для здоров'я путіністки.

відео дня

На думку терапевта з РФ Андрія Кондрахіна, у Кравченко стався розрив ахіллового сухожилля, але вона може уникнути операції. За його словами, тут буде достатньо накладення гіпсової пов'язки.

Актриса Тетяна Кравченко
Актриса Тетяна Кравченко потрапила до лікарні / Instagram/
tatyana_eduardovna.kravchenko

За його словами, Кравченко могла отримати травму в результаті удару або невдалого падіння.

Відзначимо, напередодні актриса опинилася в лікарні. Тим часом, вона вирішила не піклуватися про своє здоров'я, категорично відмовилася від оперативного втручання і самовільно покинула медустанову, щоб продовжувати виступати в новорічних виставах. Путіністка знайшла альтернативу операції — тепер вона виходить на сцену з фіксуючою пов'язкою на нозі.

Тетяна Кравченко діагноз
Тетяна Кравченко втекла з лікарні/ фото: instagram.com, Тетяна Кравченко

Позиція Тетяни Кравченко щодо України:

У 2014 році підтримала анексію Криму Росією. У 2015 році актрисі було заборонено в'їзд в Україну, оскільки вона підтримала анексію Криму Росією і самопроголошену "ДНР" (терористична організація. - ред.).

Кравченко повністю підтримує Путіна і агресивну війну Кремля в Україні. Актриса говорила, що якби була молодшою, то сама поїхала б медсестрою на фронт, допомагати окупантам.

Про особу: Тетяна Кравченко

Тетяна Кравченко — радянська і російська актриса театру і кіно. Народна артистка терористичної Росії.
У 2014 році підтримала анексію Криму Росією. У 2015 році актрисі було заборонено в'їзд в Україну, оскільки вона підтримала анексію Криму Росією і самопроголошені "ДНР" (терористична організація. - ред.) і ЛНР.
У 2023 році підтримала вторгнення Росії в Україну, засудила президента України Володимира Зеленського, при цьому заявивши, що Україна "перетворюється на фашистську державу".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

