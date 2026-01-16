На неї не можна дивитися: що вимагає Меган Маркл, щоб приїхати до Великої Британії

Меган Маркл висунула дивні вимоги на випадок свого візиту до Великої Британії.

Принц Гаррі може приїхати до Англії з дружиною / колаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal

Дружина принца Гаррі та американська актриса Меган Маркл як і раніше вважає себе гідною королівського ставлення у зв'язку з можливим поверненням до Сполученого Королівства.

Як повідомляє RadarOnline.com, Маркл розглядає можливість супроводжувати свого чоловіка, принца Гаррі, на Ігри Invictus 2027 року в Бірмінгемі. Однак її візит буде не простим. У зірки є список вимог, які повинні бути виконані в разі приїзду зірки до Сполученого Королівства.

Видання пише, що до списку її вимог входить виділення для неї чотирьох поверхів готелю, а також охорона, яка значно перевищує вимоги більшості глав держав.

Меган Маркл хоче закрити 4 поверхи готелю/ Скріншот YouTube

"Вона хоче, щоб чотири поверхи готелю Hyatt були повністю закриті тільки для неї", — повідомляє джерело інсайдеру з королівської сім'ї Робу Шутеру.

"Додаткова охорона зовні. Персоналу не дозволяється дивитися на неї. Вона буде повністю контролювати ситуацію", — додав інсайдер.

Маркл як і раніше сповнена рішучості вимагати, щоб до неї зверталися за її королівським титулом, незважаючи на те, що шість років тому вона відмовилася від роботи в родині і переїхала з Гаррі в Каліфорнію.

"Кожен, хто з нею спілкується, повинен називати її "Її Королівська Високість герцогиня Сассекська". Жодних винятків", — сказав джерело.

Меган Маркл вимагає куленепробивне скло та охорону / Фото Instagram/meghan

"Маркл продовжує вважати себе дуже високого статусу, висуваючи необґрунтовані вимоги, в тому числі "цілодобові водії, автопарк розкішних автомобілів і поліцейський ескорт від аеропорту до готелю", — обурюється джерело, називаючи Меган лише супутницею Гаррі на спортивних іграх, присвячених пораненим військовослужбовцям і ветеранам.

"Це не просто захист, — стверджує інсайдер. — Вона просить фортецю. Куленепробивне скло на Іграх, озброєна охорона всюди, куди б вона не пішла", — додає він.

Незважаючи на те, що захід має бути присвячений пораненим військовослужбовцям, Маркл сповнена рішучості завжди виглядати гламурно і замовляти всі свої страви у "власного кухаря".

Крім того, актриса хоче взяти з собою асистента, цілу команду візажистів і перукарів і наполягає на наданні "чотирьох окремих кімнат тільки для її PR-персоналу. Нічого не буде залишено на волю випадку", — сказало джерело про вимоги Маркл до VIP-обслуговування на заході її чоловіка.

