Путіністка Лариса Доліна залишилася і без концертів, і без квартири, яку продала сама.

https://glavred.net/starnews/budet-zhit-na-pensiyu-dolinoy-polnostyu-sorvali-gastrolnyy-grafik-10732754.html Посилання скопійоване

Лариса Доліна поступово втрачає все / колаж: Главред, фото: t.me, Лариса Доліна

Російська співачка і путіністка Лариса Доліна, яка пережила нову хвилю "популярності" завдяки своїй афері з продажем квартири в терористичній Москві, втратила всі свої концерти.

Як пишуть російські пропагандисти, путіністку вирішили покарати таким чином за бажання відсудити чужу квартиру, за яку з нею розрахувалися.

Тепер її концерти переносять і скасовують один за одним. Артистка залишилася не тільки без квартири, але і без заробітку на кілька найближчих місяців.

Лариса Доліна виїхала з РФ / фото: t.me/dolinaofficial

Пропагандисти пишуть, що концертний директор Доліної Сергій Пудовкін старанно уникає тему скасувань, відмовляється давати коментарі і блокує дзвінки журналістів.

"Я не знаю, які події мали на це вплинути. Чому вона повинна зупинити концертну діяльність? Все, що заплановано в графіку, в повному обсязі є і буде", — заявляв він.

Однак вже відомо про те, що були скасовані два великі ювілейні концерти путіністки в Москві і в Санкт-Петербурзі.

13 лютого на сцені концертного залу "Меридіан" відбудеться концерт-зйомка "Парад гумору", свою участь в якому Доліна давно підтвердила. Однак тепер співачку мовчки викреслили зі списку запрошених артистів — на сайті ні слова про її причетність до події.

Лариса Доліна відома своєю хамською поведінкою / фото: https://t.me/dolinaofficial

Крім того, два наступні виступи артистки теж скасували. Скасували шоу в одному з барів, заплановане на весну. Вартість квитків на захід починалася від 5000 рублів (2500 грн) і закінчувалася 15 000 (7500 грн). "Концерт скасовано. З яких причин, не можу сказати", — повідомив адміністратор бару.

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше стало відомо про те, що народна артистка країни-агресора Тетяна Кравченко, яка прославилася завдяки ролі Валюхи в серіалі "Свати" і всіляко підтримує військовий напад Росії на Україну, опинилася в лікарні після серйозної травми.

Раніше стало відомо про те, що Маркл розглядає можливість супроводжувати свого чоловіка, принца Гаррі, на Ігри Invictus 2027 року в Бірмінгемі. Однак її візит буде не простим. У зірки є список вимог, які повинні бути виконані в разі приїзду зірки до Сполученого Королівства.

Про особу: Лариса Доліна Лариса Олександрівна Доліна — радянська і російська естрадна та джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Член вищої політичної партії "Єдина Росія".

Підтримує путінський режим і війну Росії проти України . Фігурантка центру бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України .

З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

