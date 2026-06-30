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Багатодітний батько Макс Чмерковський знову поділився важливою новиною

Олена Кюпелі
30 червня 2026, 07:38
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Макс Чмерковський разом зі своєю родиною ухвалив важливе рішення щодо свого життя.
Макс Чмерковський здивував цією новиною
Макс Чмерковський здивував новиною / Колаж Главред, фото Instagram/maksimc

Коротко:

  • На що зважилася родина
  • Чому плакала дружина танцюриста

Популярний український хореограф і учасник проєкту "Холостяк" Макс Чмерковський поділився важливою новиною разом зі своєю дружиною Петою Мургатройд.

Про це пара повідомила на своїх сторінках в Instagram.

відео дня

Так, за словами Чмерковського, пара з трьома дітьми вирішила переїхати з Лос-Анджелеса до Флориди. Анонс важливої життєвої події танцюристи вирішили зробити у вигляді танцювального відео.

Макс і Пета зробили оголошення
Макс і Пета зробили оголошення / Скріншот

"Ми зробили це… ми переїхали до Флориди. Покинути місце, яке ми називали домом стільки років, було непросто, але іноді найбільші кроки приводять тебе саме туди, де тобі судилося бути. Щастя, розмірений ритм життя, сонце, спостереження за тим, як наші хлопчики насолоджуються кожною секундою… це все, на що ми сподівалися, і навіть більше… Варто кожної коробки. Кожного прощання. Кожної невідомості. Ніяких оглядів назад… тільки погляд уперед", - написав Макс.

Максим Чмерковський та його діти
Максим Чмерковський та його діти / Фото Instagram/petamurgatroyd

Його дружина Пета також опублікувала відео, де показала, як плаче, сидячи в машині.

"Нове ніколи не дається легко. Бувають сльози, яких ти не очікуєш, прощання, які вражають сильніше, ніж ти собі уявляв, і моменти, коли ти сумніваєшся, чи правильно ти приймаєш рішення. Але іноді потрібно залишити те, що тобі комфортно, щоб знайти те, що тобі призначено. Озираючись назад, ми розуміємо, що це було найкращим рішенням для нашої родини. Наші хлопчики такі щасливі, наші серця сповнені радості, і ми неймовірно вдячні за цей новий розділ", - додала вона.

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Про особу: Макс Чмерковський

Макс Чмерковський - український танцюрист і хореограф, який вже багато років живе у США. В Україні він прославився завдяки участі в першому сезоні шоу "Холостяк". Тоді він обрав собі в пару Олександру Шульгіну, з яким, втім, незабаром розійшовся.

Чмерковський одружений з американською танцівницею Пете Мургатройд. Пара виховує трьох синів - Шай-Александра, Ріо та Мілана-Максима.

Чмерковський бере активну участь в американських танцювальних проєктах, а також був суддею в українському шоу "Танці з зірками", яке виходило на каналі 1+1.

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