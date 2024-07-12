Пологи тривали 47 секунд: Макс Чмерковський став батьком утретє

Дружина українського танцюриста і члена журі "Танців з зірками" Макса Чмерковського Пета Мургатройд народила третю дитину.
Про це Макс поділився на своїй сторінці в Instagram.
"Його офіційно виселили від мами, і він такий милий! Подробиці про народження пізніше, а зараз ми хотіли повідомити вам, що мама і дитина почуваються чудово, а пологи загалом тривали близько 47 секунд! Рівно одна потуга. Також дякуємо всім за прекрасні повідомлення, які ми отримуємо. Це дуже багато значить і дуже цінно", - поділився щасливий багатодітний батько.
Він також запостив фото, де показав свою втомлену дружину на лікарняному ліжку. На руках вона тримала новонародженого сина.
Хто такий Макс Чмерковський
Макс Чмерковський - український танцюрист і хореограф, який довгі роки живе в США. В Україні він прославився завдяки участі в першому сезоні шоу "Холостяк". Тоді він обрав собі в пару Олександру Шульгіну, з якою, втім, скоро розлучився.
Чмерковський одружений на американській танцівниці Петі Мургатройд. Пара виховує двох синів - Шай-Олександра і Ріо.
Чмерковський активно бере участь в американських танцювальних проектах, а також був суддею в українському шоу "Танці з зірками", яке виходило на каналі 1+1.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Зазначимо, що шлях пари до другої дитини був не простий. Дружина Чмерковського втратила кількох дітей на ранніх термінах, а також робила кілька спроб ЕКЗ.
Нагадаємо, раніше в одному з танцювальних відео, пара вирішила розкрити головний секрет і розповісти своїм передплатникам, на кого ж чекає зіркова пара.
Вас також може зацікавити:
- Реакція Макса на відео: Чмерковський стане батьком, через 4 місяці після народження другого сина
- Прикутий до ліжка: Чмерковському провели складну операцію на шиї
- Дуже сумую за нею: Макс Чмерковський поділився сімейною драмою
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред