УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Пологи тривали 47 секунд: Макс Чмерковський став батьком утретє

Олена Кюпелі
12 липня 2024, 23:14
168
Макс Чмерковський і Пета Мургатройд стали батьками втретє.
Макс Чмерковський із сім'єю
Макс Чмерковський із сім'єю / колаж: Главред, фото: instagram.com/petamurgatroyd

Дружина українського танцюриста і члена журі "Танців з зірками" Макса Чмерковського Пета Мургатройд народила третю дитину.

Про це Макс поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Його офіційно виселили від мами, і він такий милий! Подробиці про народження пізніше, а зараз ми хотіли повідомити вам, що мама і дитина почуваються чудово, а пологи загалом тривали близько 47 секунд! Рівно одна потуга. Також дякуємо всім за прекрасні повідомлення, які ми отримуємо. Це дуже багато значить і дуже цінно", - поділився щасливий багатодітний батько.

відео дня

Він також запостив фото, де показав свою втомлену дружину на лікарняному ліжку. На руках вона тримала новонародженого сина.

Хто такий Макс Чмерковський

Макс Чмерковський - український танцюрист і хореограф, який довгі роки живе в США. В Україні він прославився завдяки участі в першому сезоні шоу "Холостяк". Тоді він обрав собі в пару Олександру Шульгіну, з якою, втім, скоро розлучився.

Чмерковський одружений на американській танцівниці Петі Мургатройд. Пара виховує двох синів - Шай-Олександра і Ріо.

Чмерковський активно бере участь в американських танцювальних проектах, а також був суддею в українському шоу "Танці з зірками", яке виходило на каналі 1+1.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, що шлях пари до другої дитини був не простий. Дружина Чмерковського втратила кількох дітей на ранніх термінах, а також робила кілька спроб ЕКЗ.

Нагадаємо, раніше в одному з танцювальних відео, пара вирішила розкрити головний секрет і розповісти своїм передплатникам, на кого ж чекає зіркова пара.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Максим Чмерковський новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Могли вдарити по Пушиліну: нові деталі вибухів в Маріуполі - на місці багато швидких

Могли вдарити по Пушиліну: нові деталі вибухів в Маріуполі - на місці багато швидких

23:58 Україна
F-16 будуть, але: скільки літаків очікує отримати Україна - Bloomberg

F-16 будуть, але: скільки літаків очікує отримати Україна - Bloomberg

22:06 Україна
В Україні почали вводити графіки вимкнення водопостачання через дефіцит води

В Україні почали вводити графіки вимкнення водопостачання через дефіцит води

20:55 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Будуть грозові дощі, зливи і шквали: які області у вихідні накриють сильні опади 9470

Будуть грозові дощі, зливи і шквали: які області у вихідні накриють сильні опади

Незрозуміло, для чого працюємо : Регіна Тодоренко терміново покинула РФ разом із чоловіком 6925

"Незрозуміло, для чого працюємо": Регіна Тодоренко терміново покинула РФ разом із чоловіком

РФ може зупинити наступ і обстріли України: на який компроміс готовий Путін 4783

РФ може зупинити наступ і обстріли України: на який компроміс готовий Путін

Назавжди залишиться в наших серцях : на полі бою загинув відомий український артист 3967

"Назавжди залишиться в наших серцях": на полі бою загинув відомий український артист

Останні новини

23:58

Могли вдарити по Пушиліну: нові деталі вибухів в Маріуполі - на місці багато швидких

23:32

Учасник "Голосу" отримав серйозне поранення на фронті

23:21

Термін досить малий: як часто слід міняти сидіння унітазу - відповідь шокує

23:14

Пологи тривали 47 секунд: Макс Чмерковський став батьком утретє

22:57

Втратили цілу дивізію: Жорін розповів про масштабний розгром на Харківщині

Максим Розумний: Гаряча фаза війни в Україні може тривати 1-2 роки, вступ до НАТО - ключ до переговорів з РФМаксим Розумний: Гаряча фаза війни в Україні може тривати 1-2 роки, вступ до НАТО - ключ до переговорів з РФ
22:06

F-16 будуть, але: скільки літаків очікує отримати Україна - Bloomberg

21:25

"Це реалістичний термін": стало відомо коли Україна стане членом НАТО

21:15

РФ працює над модернізацією атак по Україні: Коваленко назвав можливі загрози

21:02

Скільки зберігається борщ у холодильнику: несподівана відповідь приголомшить досвідчених гурманівВідео

Реклама
20:55

В Україні почали вводити графіки вимкнення водопостачання через дефіцит води

20:31

Пентагон заборонив Україні бити ATACMS по РФ після переговорів Остіна та Бєлоусова

19:45

РФ готується почати війну проти НАТО: в Німеччині назвали рік початку конфлікту

19:41

Обама і Пелосі готуються скинути Байдена - ЯковинаВідеоблоги

19:21

У дві області прийде похолодання: де чекати грозові дощі і свіже повітря

19:16

Чим годувати курей, щоб не клювали яйця: хитрий фокус гарантує результатВідео

19:10

Таємна гра проти України: хто за нею стоїтьПогляд

18:50

Вішалки для одягу можуть зіпсувати одяг: як правильно складати речі

18:45

"Забрала швидка": зрадниця Наташа Корольова потрапила в біду

18:44

Партизани здійснили диверсію на Херсонщині: що вдалось знищити

18:38

Годин зі світлом буде більше: графіки вимкнення електроенергії на 13 липня

Реклама
18:34

РФ може зупинити наступ і обстріли України: на який компроміс готовий Путін

18:07

Як отримати компенсацію за пошкоджене житло: у Раді пояснили, що потрібно робити

18:04

Пасія Мурата Налчаджиоглу "видалила" його і зробила гучну заяву

18:00

Чи отримають повістку швидше ті, хто оновив дані через "Резерв+" - Міноборони

17:53

РФ погрожує підривом двох величезних дамб: яка справжня мета окупантів

17:31

Чутки про замах на директора Rheinmetall: в Німеччині звернулись до Росії

17:23

Частині українців доведеться платити за електрику більше: що сталося

17:19

Як без холодильника зберегти продукти: їжа не пропаде під час довгих відключеньВідео

17:18

Максим Галкін вразив вчинками на розкішному весіллі українців - що зробив

17:17

Втратили усю техніку: в армії РФ патова ситуація на одному з напрямків Донеччини

16:57

На скільки років війни вистачить ресурсів РФ: Селезньов здивував припущенням

16:55

Потрапили просто "в яблучко": під Херсоном рибалки "дали ляща" російському дронуВідео

16:42

Ситуація загострюється: в ЗСУ назвали новий "найгарячіший" напрямок фронту

16:41

Полетять на 460 кілометрів: США готують для України нові високоточні ракети

16:26

"Ми пройшли через пекло": дочка Заворотнюк висловилася про смерть матері

16:13

Щастя накриє хвилею: що потрібно зробити в домі 13 липня - прикмети

16:11

Провокація на білорусько-українському кордоні: в ЦНС назвали ймовірні терміни

15:34

У РФ хочуть заблокувати YouTube на початку осені - російські пропагандисти

15:34

"Це можливо": експерт сказав, коли Україна вийде на кордони 1991 року

15:33

Кохання з першого погляду: Алан Бадоєв показав свого улюбленця

Реклама
15:29

"Тільки-но там були Хуснуллін та Пушилін": Андрющенко про "приліт" в МаріуполіВідео

15:20

Як прибрати запах секонду: копійчаний засіб миттєво вбиває всю гидотуВідео

15:11

Київська ОВА створила багаторівневу систему контролю за облаштуванням фортифікацій

15:07

Київстар ТБ та Українська Кіношкола запускають кінолекторій просто неба на Поляні ВДНГ новости компании

15:03

Чи потрібно змащувати пергамент: прості та перевірені трюки допоможуть у випічці

15:00

Пошук роботи для ветеранів і ветеранок: інструменти, які допомагають повернутися до цивільної роботи новости компании

14:58

Іраклі Макацарія вперше показав свого сина

14:49

Будуть грозові дощі, зливи і шквали: які області у вихідні накриють сильні опади

14:12

Тищенко та Барановська "залягли на дно"

13:58

Повний провал Кремля: в Британії озвучили рекордні втрати Росії

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти