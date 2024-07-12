Пологи тривали 47 секунд: Макс Чмерковський став батьком утретє

Макс Чмерковський і Пета Мургатройд стали батьками втретє.

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Макс Чмерковський із сім'єю / колаж: Главред, фото: instagram.com/petamurgatroyd

Дружина українського танцюриста і члена журі "Танців з зірками" Макса Чмерковського Пета Мургатройд народила третю дитину.

Про це Макс поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Його офіційно виселили від мами, і він такий милий! Подробиці про народження пізніше, а зараз ми хотіли повідомити вам, що мама і дитина почуваються чудово, а пологи загалом тривали близько 47 секунд! Рівно одна потуга. Також дякуємо всім за прекрасні повідомлення, які ми отримуємо. Це дуже багато значить і дуже цінно", - поділився щасливий багатодітний батько.

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Він також запостив фото, де показав свою втомлену дружину на лікарняному ліжку. На руках вона тримала новонародженого сина.

Хто такий Макс Чмерковський Макс Чмерковський - український танцюрист і хореограф, який довгі роки живе в США. В Україні він прославився завдяки участі в першому сезоні шоу "Холостяк". Тоді він обрав собі в пару Олександру Шульгіну, з якою, втім, скоро розлучився. Чмерковський одружений на американській танцівниці Петі Мургатройд. Пара виховує двох синів - Шай-Олександра і Ріо. Чмерковський активно бере участь в американських танцювальних проектах, а також був суддею в українському шоу "Танці з зірками", яке виходило на каналі 1+1.

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Зазначимо, що шлях пари до другої дитини був не простий. Дружина Чмерковського втратила кількох дітей на ранніх термінах, а також робила кілька спроб ЕКЗ.

Нагадаємо, раніше в одному з танцювальних відео, пара вирішила розкрити головний секрет і розповісти своїм передплатникам, на кого ж чекає зіркова пара.

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