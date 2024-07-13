Чмерковський показав сина і розсекретив ім'я

Дружина українського танцюриста і члена журі "Танців з зірками" Макса Чмерковського Пета Мургатройд поділилася фото свого третього сина, якого вона народила кілька годин тому.
На своїй сторінці в Instagram, Пета показала обличчя малюка, а також назвала його ім'я. Так, третього сина пара вирішила назвати Мілан Максим. Малюк народився вагою 3 кілограми 600 грамів.
"Тепер сім'я повністю укомплектована", - написала пара.
Хто такий Макс Чмерковський
Макс Чмерковський - український танцюрист і хореограф, який довгі роки живе в США. В Україні він прославився завдяки участі в першому сезоні шоу "Холостяк". Тоді він обрав собі в пару Олександру Шульгіну, з якою, втім, скоро розлучився.
Чмерковський одружений на американській танцівниці Петі Мургатройд. Пара виховує двох синів - Шай-Олександра і Ріо.
Чмерковський активно бере участь в американських танцювальних проектах, а також був суддею в українському шоу "Танці з зірками", яке виходило на каналі 1+1.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Зазначимо, що шлях пари до другої дитини був не простий. Дружина Чмерковського втратила кількох дітей на ранніх термінах, а також робила кілька спроб ЕКЗ.
Нагадаємо, раніше в одному з танцювальних відео, пара вирішила розкрити головний секрет і розповісти своїм передплатникам, на кого ж чекає зіркова пара.
Вас також може зацікавити:
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред