Чмерковський показав сина і розсекретив ім'я

Пета Мургатройд і Макс Чмерковський повідомили про те, що їхня сім'я тепер у повному складі.

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Макс Чмерковський тепер багатодітний тато / Колаж Главред, фото Instagram/maksimc

Дружина українського танцюриста і члена журі "Танців з зірками" Макса Чмерковського Пета Мургатройд поділилася фото свого третього сина, якого вона народила кілька годин тому.

На своїй сторінці в Instagram, Пета показала обличчя малюка, а також назвала його ім'я. Так, третього сина пара вирішила назвати Мілан Максим. Малюк народився вагою 3 кілограми 600 грамів.

"Тепер сім'я повністю укомплектована", - написала пара.

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Хто такий Макс Чмерковський Макс Чмерковський - український танцюрист і хореограф, який довгі роки живе в США. В Україні він прославився завдяки участі в першому сезоні шоу "Холостяк". Тоді він обрав собі в пару Олександру Шульгіну, з якою, втім, скоро розлучився. Чмерковський одружений на американській танцівниці Петі Мургатройд. Пара виховує двох синів - Шай-Олександра і Ріо. Чмерковський активно бере участь в американських танцювальних проектах, а також був суддею в українському шоу "Танці з зірками", яке виходило на каналі 1+1.

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Зазначимо, що шлях пари до другої дитини був не простий. Дружина Чмерковського втратила кількох дітей на ранніх термінах, а також робила кілька спроб ЕКЗ.

Нагадаємо, раніше в одному з танцювальних відео, пара вирішила розкрити головний секрет і розповісти своїм передплатникам, на кого ж чекає зіркова пара.

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