"Ніколи не бачив, щоб так плакав": Харчишин поділився болем сина-воїна

Музикант зізнався, що не допомагав синові з просуванням по службі.

Валерій Харчишин про сина-військового / колаж: Главред, фото: instagram.com, Валерій Харчишин

Відомий український співак і лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин відверто розповів про службу сина-військового. В інтерв'ю РБК-Україна музикант розповів про досягнення і труднощі Дмитра.

Виконавець не приховує, що його син піддався патріотичному пориву і пішов захищати країну, як тільки почалося повномасштабне вторгнення.

"Малий - це приклад частини громадянського суспільства. Він зрозумів, що настала біда. Батько показав, як збирається рушниця - все, вперед. Він ввечері мені відзвітував, що у нього зброя на руках", - згадав зірковий батько.

Син Валерія Харчишина служить вже 4 роки / фото: instagram.com, Валерій Харчишин

Дмитро служить вже 4 роки і за цей час не уникнув втрат і розчарувань. Валерій зізнався, що його син дуже сумує за загиблими побратимами.

"Розчарування було в той момент, коли його побратим, з яким він мобілізувався, сказав, що йому набридло рити і розставляти міни, потім їх збирати. Копаємо, копаємо, копаємо, копаємо, копаємо... Оскільки той вже раніше воював, він був в АТО, потім в ООС, він мав досвід і пішов у третю штурмову. На жаль, він загинув. Я ніколи не бачив, щоб мій син так плакав, страждав, коли загинув його побратим", — поділився Харчишин.

Валерій Харчишин - співак / Скріншот YouTube

Незважаючи на труднощі, Дмитро продовжує службу і навіть отримав звання лейтенанта. Музикант запевнив, що його син домігся цього своєю працею.

"Це все він сам, тобто я йому не допомагав. У мене такий принцип виховання. Мене ніхто з батьків не виховував, не вчив. Так само я ставлюся до своїх дітей", — заявив зірковий батько.

