Дар'я Трегубова здивувала зізнанням про гардероб: скільки витрачає і чого не вдягне

Українська актриса Дар’я Трегубова розповіла про дорогі покупки, любов до українських брендів та річ, яку вона ніколи не одягне.

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Дар’я Трегубова здивувала зізнанням про свій гардероб / колаж: Главред, фото: instagram.com/dasha.tregubova

Коротко:

Дар’я Трегубова зізналася у любові до українських брендів

Актриса не вірить у існування універсального набору одягу, який обов’язково підійде всім жінкам

Українська актриса та телеведуча Дар’я Трегубова поділилася подробицями свого ставлення до моди, розповіла про улюблені речі у гардеробі та зізналася, які покупки вважає найдорожчими. Також вона в інтерв’ю TabloID назвала предмет одягу, який не погодиться одягнути за жодних обставин.

Для 46-річної Трегубової одяг - це насамперед спосіб експериментувати та змінювати настрій. Через акторську роботу їй доводиться регулярно перевтілюватися в різних персонажів, а професія телеведучої передбачає часті виходи у вечірніх вбраннях. Втім, у повсякденному житті артистка без проблем обирає джинси та білу сорочку.

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Свій стиль вона описує трьома словами: свобода, енергія та вайб. За словами Трегубової, їй однаково комфортно як в елегантній сукні, так і в повсякденному одязі.

"Мені дуже часто доводиться перевтілюватися через роботу актриси, і дуже часто носити вечірні вбрання через роботу ведучої. Тому я однаково розкішно почуваюся і у вечірній сукні, і в улюблених джинсах та білій сорочці", - розповіла вона.

Трегубова зізналася в любові до українських брендів

Особливе місце в гардеробі знаменитості займають речі українського виробництва. Актриса зазначила, що за останні роки настільки полюбила вітчизняні бренди, що вже практично вважає себе їх амбасадором.

У її гардеробі можна знайти одяг та аксесуари українських виробників - від нижньої білизни до сумок та окулярів. Серед базових речей Трегубова особливо виділяє джинси, сорочки та вбрання з натуральних тканин. При цьому стримані силуети вона любить доповнювати принтами, написами, малюнками та прикрасами.

"У мене в гардеробі повно речей наших чудових брендів - від нижньої білизни до сумок та окулярів", - зізналася актриса.

Говорячи про витрати на одяг, Трегубова підкреслила, що зараз не вважає за необхідне витрачати великі суми на оновлення гардеробу. Натомість вона закликає підтримувати українських виробників, які продовжують працювати під час війни.

Сама знаменитість віддає перевагу онлайн-шопінгу, а звичайні магазини відвідує переважно тоді, коли потрібно підібрати та приміряти костюми для майбутніх ролей.

"Недоречно витрачати гроші на одяг та аксесуари, коли в країні триває війна. Зараз потрібно підтримувати наші бренди, які й так героїчно тримаються, створюючи не тільки одяг та аксесуари, а й сенс", - зазначила Трегубова.

Які речі мають бути в гардеробі кожної жінки

Актриса не вірить в існування універсального набору одягу, який обов’язково підійде всім жінкам. На її думку, набагато важливіше, щоб речі забезпечували комфорт, допомагали почуватися впевнено та підкреслювали привабливість.

"Щось, у що хочеться загорнутися восени. Щось, у чому вона відчуває себе сексуальною. Щось, що змушує її посміхатися", - так Трегубова описала одяг, який, на її думку, має бути в жіночому гардеробі.

Найдорожчими покупками у своєму житті вона назвала кілька дизайнерських сумок. А ось серед найбільш бюджетних придбань виявилися речі, куплені під час подорожей.

"Найдешевші - блакитна майка, яку я цього року купила на Сардинії в крихітному китайському магазинчику, та штани, які я купила у В’єтнамі перед походом до найбільшої у світі печери", - розповіла знаменитість.

При цьому вартість одягу, за словами Трегубової, жодним чином не визначає цінність людини. Вона вважає, що самооцінка не повинна залежати від ціни на речі.

"Загалом, коли ти відчуваєш себе цілісною особистістю, то й у майці за 200 гривень, і з сумкою за 10 тисяч доларів однаково цінуєш себе", - заявила актриса.

Дар’я Трегубова / Інфографіка: Главред

Трегубова одного разу терміново купувала білизну для зйомок

У кар’єрі знаменитості не обійшлося й без курйозних ситуацій, пов’язаних із костюмами. Трегубова згадала, як перед зйомкою еротичної сцени їй підготували нижню білизну невідповідного розміру.

У підсумку актрисі разом із художником по костюмах довелося терміново вирушити до магазину, щоб придбати потрібний комплект.

"Коли я чекала на зйомку еротичної сцени, мені принесли нижню білизну помітно меншого розміру, тому ми поїхали з художником у найближчий магазин нижньої білизни й там усе купили", - поділилася вона.

Під час фотосесій Трегубова не боїться експериментів і охоче довіряє стилістам. Вона розповіла, що дві її улюблені фахівчині - Олена та Соня - здатні щоразу створювати для неї абсолютно різні образи.

"У мене є дві улюблені жінки - Олена та Соня. Кожна з них може перетворити мене на іншу людину на кілька годин", - зізналася актриса.

Серед зарубіжних ікон стилю Трегубова виділила Шарліз Терон і Шерон Стоун. А ось у її власному гардеробі є річ, яку вона ніколи не погодиться одягнути, - кокошник.

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Про особу: Даша Трегубова Даша Трегубова - українська телеведуча, актриса, сценаристка, продюсерка та режисерка, повідомляє Вікіпедія. Була ведучою програми "Ранок з Інтером" на телеканалі "Інтер". Брала участь у конкурсі "Пані Україна-2006", завоювала титул 1-ї Віце-Пані України. Працювала креативною продюсеркою та головною редакторкою кіноподілу "Сістерз продакшн". Постійна експертка проєкту "Все буде добре", співведуча "Битви екстрасенсів" та інших програм на каналі СТБ: "Цієї миті рік потому", "X-Фактор".

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