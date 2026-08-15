Кіркоров розридався через свою старість: "На візочку вивозять"

Ви дізнаєтеся:
- Філіпа Кіркорова відправили на пенсію
- Чому співак розплакався
Російський співак-путініст Філіп Кіркоров піддався емоційному пориву на вечірці. Під час діалогу перед камерами російських ЗМІ у 59-річного артиста почали цікавитися, коли ж він планує нарешті піти на спокій.
На думку Кіркорова, справжня відданість сцені не має вікових обмежень. Він вирішив згадати артистів, які виступали практично до самої смерті, в тому числі вже не маючи можливості самостійно пересуватися. Таким чином співак натякнув, що готовий віддати все заради того, щоб і надалі розважати шанувальників у країні-агресорі.
"Дивись, Шер 80 років, а вона досі співає й гастролює. Енгельберт Хампердінк - мій кумир, на співі якого я навчався, - йому вже 90, а він досі виступає по всьому світу! А легенду радянської естради Ізабеллу Юр’єву Йосип Кобзон вивозив на сцену в інвалідному візку, коли їй було 95 років", - підсумував Філіп.
Питання про пенсію застало виконавця зненацька - Кіркоров не зміг стримати сліз, розмірковуючи про неминуче старіння та прощання зі сценою.
"Я розплакався. Я просто уявив, як мене на візочку вивозять (на сцену)", - відверто зізнався співак.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що Брюс Вілліс несподівано з'явився на весіллі дочки Таллули, яка вийшла заміж за музиканта Джастіна Ейсі. Видання Vogue опублікувало ексклюзивні весільні знімки, підтвердивши, що 71-річний артист особисто був присутній на церемонії.
Також весілля Наталки Денисенко та Юрія Ярошенка 8 серпня надихнуло пару на символічний крок. Молодята зробили парні татуювання з трьома вісімками: Юрій наніс малюнок класичними чорними чорнилами, а Наталія віддала перевагу ніжним білим.
Читайте також:
- "Я жива, заспокойтеся": зірка "Жіночого кварталу" розповіла про пережитий приліт
- Відмовлялася від їжі та води: Дженна Ортега схудла до кісток
- Незручний момент Меган Маркл на червоній доріжці став вірусним: що сталося
Про персону: Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили цього звання через підтримку російської агресії. Учасник численних скандалів, зокрема "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред