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"Такі злі": дочка путініста Кіркорова публічно зірвалася через зовнішність

Христина Трохимчук
13 жовтня 2026, 17:47
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Алла-Вікторія опинилася в центрі уваги соціальних мереж через яскравий манікюр.
Філіп Кіркоров
Дочка Філіпа Кіркорова різко відповіла хейтерам у соцмережах / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Алла-Вікторія знову стала об’єктом хейту в мережі
  • Як дочка Кіркорова різко відповіла незадоволеним коментаторам

Дочка путініста Філіпа Кіркорова, яка активно веде власний блог, зіткнулася з новою хвилею критики в соціальних мережах через свій зовнішній вигляд. Цього разу причиною невдоволення підписників став яскравий манікюр школярки, повідомляють росЗМІ.

Користувачі мережі назвали манікюр дівчини вульгарним і засумнівалися в тому, що підлітку доречно носити настільки довгі й яскраві нігті. Дочка путініста не стала добирати слів, відповідаючи хейтерам.

відео дня

"Чому вони такі злі? Чому їм не подобається мій манікюр?" - запитала дівчина.

Нігті дочки Кіркорова
Нігті дочки Кіркорова / скріншот із відео

Алла-Вікторія не стала мовчати й різко відповіла хейтерам, підкресливши, що навчається у приватному навчальному закладі, де до подібних деталей ставляться лояльно. Зіркова спадкоємиця заявила, що не збирається підлаштовуватися під чужі стандарти і тим більше звітувати про домашні справи.

"По-перше, я навчаюся не в державній школі, щоб нас лаяли за зовнішній вигляд, а по-друге, до чого тут взагалі домашні справи, типу я прибираю у своїй кімнаті і цього достатньо", - відповіла Алла-Вікторія.

Філіп Кіркоров, Алла-Вікторія
Філіп Кіркоров та Алла-Вікторія / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Раніше Філіп Кіркоров хвалився, що з дитинства привчив дітей спокійно реагувати на негатив і не піддаватися на провокації в мережі. Однак настанови путініста, судячи з реакції його доньки, не допомогли уникнути різкої відповіді, коли користувачі розкритикували манікюр спадкоємиці.

"На агресію не варто реагувати, можна просто не звертати уваги або відповідати гідно", - розповідав артист.

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Раніше Главред повідомляв, що виконавиця Гайтана поділилася в соцмережах рідкісним кадром зі своєю єдиною донькою Ніколь-Сапфір. Співачка рідко показує сімейні будні, тому свіжий знімок із підрослою дівчинкою привернув увагу шанувальників.

Також Слава Дьомін поділився з підписниками архівною фотографією зі Стасом Шурінсом. При цьому шоумен відверто зізнався, що зовсім недавно спілкувався з артистом, чим викликав хвилю цікавості у фанатів.

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Про персону: Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили цього звання через підтримку російської агресії. Учасник численних скандалів, зокрема "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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