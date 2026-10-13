"Такі злі": дочка путініста Кіркорова публічно зірвалася через зовнішність

Ви дізнаєтеся:
- Чому Алла-Вікторія знову стала об’єктом хейту в мережі
- Як дочка Кіркорова різко відповіла незадоволеним коментаторам
Дочка путініста Філіпа Кіркорова, яка активно веде власний блог, зіткнулася з новою хвилею критики в соціальних мережах через свій зовнішній вигляд. Цього разу причиною невдоволення підписників став яскравий манікюр школярки, повідомляють росЗМІ.
Користувачі мережі назвали манікюр дівчини вульгарним і засумнівалися в тому, що підлітку доречно носити настільки довгі й яскраві нігті. Дочка путініста не стала добирати слів, відповідаючи хейтерам.
"Чому вони такі злі? Чому їм не подобається мій манікюр?" - запитала дівчина.
Алла-Вікторія не стала мовчати й різко відповіла хейтерам, підкресливши, що навчається у приватному навчальному закладі, де до подібних деталей ставляться лояльно. Зіркова спадкоємиця заявила, що не збирається підлаштовуватися під чужі стандарти і тим більше звітувати про домашні справи.
"По-перше, я навчаюся не в державній школі, щоб нас лаяли за зовнішній вигляд, а по-друге, до чого тут взагалі домашні справи, типу я прибираю у своїй кімнаті і цього достатньо", - відповіла Алла-Вікторія.
Раніше Філіп Кіркоров хвалився, що з дитинства привчив дітей спокійно реагувати на негатив і не піддаватися на провокації в мережі. Однак настанови путініста, судячи з реакції його доньки, не допомогли уникнути різкої відповіді, коли користувачі розкритикували манікюр спадкоємиці.
"На агресію не варто реагувати, можна просто не звертати уваги або відповідати гідно", - розповідав артист.
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Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що виконавиця Гайтана поділилася в соцмережах рідкісним кадром зі своєю єдиною донькою Ніколь-Сапфір. Співачка рідко показує сімейні будні, тому свіжий знімок із підрослою дівчинкою привернув увагу шанувальників.
Також Слава Дьомін поділився з підписниками архівною фотографією зі Стасом Шурінсом. При цьому шоумен відверто зізнався, що зовсім недавно спілкувався з артистом, чим викликав хвилю цікавості у фанатів.
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Про персону: Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили цього звання через підтримку російської агресії. Учасник численних скандалів, зокрема "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
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