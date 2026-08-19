"Вірменський ремонт": Кіркорова висміяли за голе черево серед ліпнини

Путініст Кіркоров буквально приголомшив своїм новим вбранням своїх же "дружніх" співвітчизників.

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Кіркорова феєрично висміяли в мережі / Колаж Главред, фото - скріншот

Коротко:

Як виглядав путініст у ліпнині

Як його прозвали користувачі

Російський співак Філіп Кіркоров, який активно підтримував вторгнення РФ в Україну, з'явився в новому образі, який буквально розірвав соціальні мережі.

Путініст, який полюбляє пластичні операції, накладні сідниці та "вставні" м’язи, натягнув на себе аксесуар від італійського бренду Dolce&Gabbana, який демонстрували на подіумі молоді підтягнуті моделі.

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Кіркорова феєрично висміяли в мережі / Скріншот

На Кіркорові цей аксесуар виглядав просто смішно, і його ж співвітчизники висміяли його в соціальних мережах. Особливо смішно брендова річ виглядала на "рятувальному" крузі, який нависав над штанами.

Кіркорова феєрично висміяли в мережі / Скріншот

"Вірменський ремонт, якби він був людиною", "У мене як тісто для паски тікає", "Що це за рятувальне коло вище штанів", "Сарделька - в’язка 2.0", "Чий карниз після ремонту відвалився", "Що це за колона з ліпниною", - висміяли Кіркорова в мережі.

Кіркорова феєрично висміяли в мережі / Скріншот

Кіркорова феєрично висміяли в мережі / Скріншот

Кіркорова феєрично висміяли в мережі / Скріншот

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Про особу: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили цього звання через підтримку російської агресії. Учасник численних скандалів, зокрема "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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