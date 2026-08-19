"Вірменський ремонт": Кіркорова висміяли за голе черево серед ліпнини

Коротко:
- Як виглядав путініст у ліпнині
- Як його прозвали користувачі
Російський співак Філіп Кіркоров, який активно підтримував вторгнення РФ в Україну, з'явився в новому образі, який буквально розірвав соціальні мережі.
Путініст, який полюбляє пластичні операції, накладні сідниці та "вставні" м’язи, натягнув на себе аксесуар від італійського бренду Dolce&Gabbana, який демонстрували на подіумі молоді підтягнуті моделі.
На Кіркорові цей аксесуар виглядав просто смішно, і його ж співвітчизники висміяли його в соціальних мережах. Особливо смішно брендова річ виглядала на "рятувальному" крузі, який нависав над штанами.
"Вірменський ремонт, якби він був людиною", "У мене як тісто для паски тікає", "Що це за рятувальне коло вище штанів", "Сарделька - в’язка 2.0", "Чий карниз після ремонту відвалився", "Що це за колона з ліпниною", - висміяли Кіркорова в мережі.
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Про особу: Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили цього звання через підтримку російської агресії. Учасник численних скандалів, зокрема "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
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