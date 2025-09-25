Рус
Джамала запросила на Нацвідбір відому українську співачку - що вона відповіла

Христина Трохимчук
25 вересня 2025, 16:08
Даша Майорова могла спробувати свої сили на Євробаченні.
Джамала, Даша Майорова
Джамала запросила відому співачку на Нацвідбір / колаж: Главред, фото: instagram.com, Джамала, Даша Майорова

Ви дізнаєтесь:

  • Джамала запросила на Національний відбір відому українську співачку
  • Чому Даша Майорова відмовила музичному продюсеру Нацвідбору

Відома українська співачка Даша Майорова вперше пояснила, чому відмовилась від участі у Національному відборі на Євробачення-2026. В інтерв’ю на YouTube-каналі "Nabari" артистка розповіла, що запрошення надійшло особисто від музичної продюсерки Нацвідбору та переможниці Євробачення Джамали.

Даша Майорова розповіла про зустріч з Джамалою та як відбулась їхня розмова.

"Ми колись бачилися з Джамалою, не знаю, пам'ятає вона це чи ні. Вона каже: "Ой, прикольно, якщо ти б прийшла на Нацвідбір", — згадала співачка.

Джамала
Джамала запропонувала Даші Майоровій спробувати сили на Євробаченні / фото: instagram.com, Джамала

Однак артистка наголосила, що наразі не має бажання брати участь у відборі, адже цей конкурс не відповідає її творчій естетиці.

"Мені здається, це не моя естетика трішки. Мені здається, що люди, які, не в образу нікому, постійно беруть участь у Нацвідборах і самому "Євробаченні", вони потім дуже сильно з цим асоціюються і ніби трохи не відходять від цього. Вони потім йдуть постійно туди, щоб їм виграти, щоб їм комусь щось довести", — пояснила артистка.

Даша Майорова
Даша Майорова відмовилась від участі в Національному відборі / фото: instagram.com, Даша Майорова

Національний відбір на Євробачення-2026

Нагадаємо, що українська співачка та переможниця Євробачення-2016 Джамала стала музичною продюсеркою Національного відбору на конкурс у 2026 році. Її першим офіційним рішенням стало оголошення старту прийому заявок на участь у Нацвідборі-2026.

Джамала повідомила, що подати заявку можна буде з 3 вересня по 27 жовтня. Сам Національний відбір традиційно відбудеться у лютому.

Джамала
Джамала / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Джамала розкрила секрет свого схуднення після третіх пологів. Рік тому переможниця Євробачення втретє стала мамою та поділилась, яким чином повернула собі струнку фігуру. Джамала назвала основою свого схуднення правильне харчування і спорт.

Також Джамала отримала визнання світової музичної спільноти - співачку прийняли до складу Академії звукозапису США, яка щороку визначає найкращих музикантів у 108 категоріях і 30 музичних жанрах для престижної музичної премії Греммі. Цього року на вибір зможе вплинути артист з України.

Євробачення-2026

Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му.

Євробачення-2026
