'Нехай він керує': Іванка Трамп висловилася про президентство батька

Ви дізнаєтеся:
- Що Іванка Трамп думає про президентство батька
- Які побажання вона йому залишила
Дочка президента США Дональда Трампа - Іванка Трамп привітала батька з інавгурацією. Зазначимо, Трамп став 47-м президентом США.
На своїй сторінці в соцмережах Іванка зазначила, що стався історичний момент.
"Я пишаюся його рішучістю, стійкістю і відданістю нашій країні", - написала Трамп.
Також вона заявила, що молиться про те, щоб її батько мудро керував країною.
"Нехай він керує з розумінням і відкритим серцем, прагнучи принести єдність там, де є поділ, і мир там, де є конфлікт. І нехай благословить Бог і спрямовує мого батька і нас усіх", - підсумувала Іванка.
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Раніше Главред розповідав, що британський актор, який зіграв Відьмака і Супермена, Генрі Кавілл вперше став батьком. Разом із коханою, яка подарувала йому дитину, він попався в об'єктиви папараці.
Також стало відомо, що під час пожеж у Лос-Анджелесі Брюс Вілліс уперше за три роки вийшов у світ. "Міцний горішок" уникає публічності через важку хворобу.
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Хто така Іванка Трамп?
Івана Марі "Іванка" Трамп - американська підприємниця, фотомодель, письменниця. Дочка 45-го президента США Дональда Трампа (від першої дружини політика - чеської моделі Івани Трамп). Радниця президента США з 29 березня 2017 по 20 січня 2021 року, повідомляє Вікіпедія.
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