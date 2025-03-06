Війна Меланії та Іванки Трамп: інсайдери розкрили огидну правду

Жінки боролися за все: від офісних приміщень до закордонних поїздок і навіть певних політичних питань.

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Війна між жінками Трампа / Колаж Главред, фото Instagram/ivankatrump, melaniatrump

Ви дізнаєтеся:

Що не поділили Іванка і Меланія Трамп

За що вони не ненавидять одна одну

Перші чотири роки Меланії Трамп у Білому домі були "знамениті" тим, що інсайдери описують як потворне і тривале суперництво з її падчеркою Іванкою.

Цей розлад бере свій початок зі шлюбу словенської колишньої моделі Меланії з Дональдом Трампом у 2005 році.

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Меланії Кнаусс тоді було 34 роки, а Дональду - 58, і вона була ближчою за віком до його тодішньої 23-річної старшої доньки, пише The Daily Mail.

Зародження конфлікту між Меланією та Іванкою

Тоді, можливо, неминуче виникло певне відчуття особистої конкуренції між двома головними леді Трампа.

Але його різкий поворот у 2016 році від магната нерухомості та реаліті-шоу до того, щоб стати президентом США, змінив усе.

Переїзд сім'ї з власних просторих нью-йоркських апартаментів у тісні житлові та робочі приміщення Білого дому ще більше загострив боротьбу за владу Меланії та Іванки.

Меланія Трамп воює з Іванкою / Фото Instagram/melaniatrump

Інсайдери описували, як жінки боролися за все: від офісного приміщення до закордонних поїздок і навіть певних політичних питань.

Меланії безумовно не було на руку те, що вона переїхала до Вашингтона лише влітку 2017 року. Її синові Баррону було 10 років, коли його батько переміг на виборах 2016 року, і Меланія залишалася з ним у Нью-Йорку, поки він закінчував навчальний рік.

Іванка швидко зорієнтувалася

Це змусило Іванку, яка разом із чоловіком Джаредом Кушнером швидко перевезла свою молоду сім'ю до орендованого житла у Вашингтоні за 15 000 доларів на місяць, взяти на себе багато обов'язків першої леді. Це була робота, якою вона насолоджувалася.

Насправді, вона так насолоджувалася своєю роллю, що, як повідомляється, команді Меланії передали прохання про те, щоб традиційний "Офіс першої леді" у східному крилі Білого дому було перепрофільовано в "Офіс першої сім'ї".

За словами одного інсайдера, ця пропозиція розлютила Меланію.

До 2018 року стосунки, як повідомляється, були настільки напруженими, що принаймні один раз тодішньому керівнику апарату Білого дому Джону Келлі довелося втрутитися і виступити посередником між жінками та їхніми офісами.

Іванка Трамп хоче бути першою леді США / Фото Instagram/ivankatrump

Навіть зараз, коли Іванка та її чоловік, які обидва були головними радниками в першому президентстві Трампа, рішуче відійшли від політики, напруженість зберігається. "Іванка завжди буде для неї скалкою", - сказало джерело, яке знає обох жінок.

Особливо примітно, що пара не спілкувалася під час церемонії інавгурації Дональда Трампа минулого місяця, навіть коли вони стояли поруч одна з одною в Ротонді Капітолію.

Один зі співробітників Трампа навіть назвав "відчайдушними" явні спроби Іванки з'явитися на тих самих ключових фотографіях, що й Меланія.

І хоча Іванка, якій зараз 43 роки, наголосила, що не повернеться в саме серце політики округу Колумбія в цій адміністрації, вона явно прагне зберегти присутність у житті свого батька.

"Я найбільше чекаю можливості просто проявитися для нього як дочка і бути поруч із ним, відволікти його від справ і подивитися з ним фільм або спортивний матч, знати, що він може бути зі мною і бути самим собою, і просто розслабитися", - сказала вона в інтерв'ю подкасту минулого місяця - під час якого, незважаючи на те, що вона говорила довго протягом двох годин, вона жодного разу не згадала свою мачуху.

Нова битва

"Меланія буде роздратована, тому що Іванка просто з'являтиметься на державних вечерях тощо. Це буде нова битва", - сказало джерело.

Після того, як Трамп програв вибори 2020 року, Іванка і Джаред втекли зі своїми трьома дітьми в Майамі, купивши особняк за 24 мільйони доларів на острові Індіан-Крік, також відомому як "бункер мільярдера".

Меланія і Дональд Трамп / Фото Instagram/realdonaldtrump

Відтоді Іванка регулярно тішить своїх 8,2 мільйона підписників в Instagram фотографіями та відеоматеріалами сонячних сімейних канікул, тренувань, катання на вейкборді та розкішних заходів з такими зірками, як Кім Кардаш'ян і Лорен Санчес.

Меланія VS Іванка

Меланія, відома своєю скритністю, яка, як кажуть, уїдливо називає свою падчерку "принцесою", як повідомляється, вважає постійні публікації "непрофесійними".

Іванка, яка одягла щонайменше п'ять різних нарядів на замовлення під час святкувань цього тижня, поділилася 14 окремими постами в Instagram про другу інавгурацію свого батька.

Звісно, стосунки між мачухами та падчерками можуть бути складними.

Як Меланія визнала у своїх недавніх мемуарах: "Моя роль полягає не в тому, щоб замінити матерів своїх пасинків, а в тому, щоб розвивати підтримуючу і дружній зв'язок... важливо пам'ятати, що кожна людина заслуговує на повагу і розуміння, незалежно від розбіжностей".

Іванка була дуже близька зі своєю покійною матір'ю Іванною, яка померла 2022 року після падіння зі сходів у віці 73 років.

Іванка Трамп з матір'ю Іванною / Фото Instagram/ivankatrump

"Вона справді була неймовірним зразком для наслідування того, якою може бути жінка, що працює, майже в міфологічних термінах", - сказала Іванка про Іванну в тому ж подкасті минулого місяця.

До того, як зайнятися політикою, Іванка закінчила бізнес-школу 2004 року і обійняла посаду в компанії свого батька з нерухомості.

Пізніше вона запустила лінію одягу, яку продавали у великих універмагах, включно з Macy's, перш ніж заснувати ювелірну компанію. На піку своєї кар'єри Іванка, як повідомляється, заробляла 100 мільйонів доларів на рік на продажах.

Але після першої перемоги її батька на виборах продажі впали - багато хто пов'язував погіршення продажів із бойкотами проти Трампа. У 2018 році вона закрила свій модний бренд.

Навпаки, Меланія, мабуть, щосили намагалася утвердитися як серйозний діловий гравець. Маючи досвід роботи в модельному бізнесі та володіючи англійською як другою мовою, її захоплення лінією з догляду за шкірою і продажем прикрас на QVC у 2012 році були недовгими.

"Є відчуття конкуренції з Іванкою, яка є дуже успішною бізнес-леді. Я думаю, що є відчуття спроби вписатися в сім'ю Трампа, бути цими успішними діловими людьми", - сказало джерело, близьке до Меланії.

Що зараз?

Звісно, Перша Дочка тепер відійшла від роботи, зосередившись натомість на благодійності та своїй ролі матері.

Меланія, тим часом, нещодавно насолодилася коротким моментом як авторка бестселера № 1 за версією New York Times за її однойменні мемуари, опубліковані в жовтні.

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Раніше Главред писав про те, що дочка президента США Дональда Трампа - Іванка Трамп привітала батька з інавгурацією. Зазначимо, Трамп став 47-м президентом США. На своїй сторінці в соцмережах Іванка зазначила, що стався історичний момент.

Нагадаємо, на інавгурації Дональда Трампа Меланія Трамп у вечірній сукні від старовинного друга та у вінтажних коштовностях мала розкішний вигляд.

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