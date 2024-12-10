Мати-путіністка гумориста Ревви з Донецька скаржиться на сина: нікому не потрібна

Стара пенсіонерка, уродженка Донецька, зробила свій вибір.

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Мати Ревви підтримує вбивцю Путіна / Колаж Главред, фото Стархіт

Ви дізнаєтеся:

Що вимагає мати Ревви

Що вона каже

Мати гумориста і уродженця Донецька Олександра Ревви, яка не так давно запевняла, що "Росія переможе" і скаржилася на те, що син її син не спілкується з нею, а вона нібито сильно хвора і хоче, щоб син дивився за нею.

Як пишуть російські пропагандисти зі Стархіт, вона їм скаржилася, що Ревва зовсім не хоче доглядати за путіністкою.

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"Я хворію, вже стара, мені головне, щоб син допомагав, але він не допомагає. У мене нещодавно був струс мозку, зараз взагалі ні до чого. Підскочив тиск, неправильно виписали ліки, я впала. Він не приїхав навіть. Йому мама і сестра не потрібні.

Вона також додає, що Ревв віддає всі гроші дружині, а та їх не дає. "Він почав виправдовуватися перед усіма, мабуть... Він же їй (дружині) віддає всі гроші, а вона не дає нам", - розповіла горе-мати.

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Раніше Главред писав, що минулого року мати Ревви, яка підтримала повномасштабний напад Росії на Україну, заявила, що син з нею не хоче спілкуватися. У погіршенні стосунків вона звинуватила дружину Олександра.

Крім того, Ревва розкритикував свого батька і нагадав, що той кинув його і сестру, коли їм було по 4 місяці.

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Хто такий Олександр Ревва Олександр Ревва - український і російський актор кіно, озвучування і дубляжу, продюсер, комік, шоумен, телеведучий, співак. Колишній учасник команди КВК "Стомлені сонцем"; колишній учасник гумористичного шоу "Comedy Club" на телеканалі "ТНТ", пише Вікіпедія. Як повідомляє Stars about war, після початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року розмістив в Instagram пост із закликом зупинити війну: "Прошу! Зупиніться! Подумайте про старих і дітей!" Після цього, він вирішив не обговорювати тему війни публічно. Проте артист все частіше став стикатися зі скасуванням або перенесенням його концертів у РФ. Не спілкується зі своїми батьками, які активно підтримують терориста Путіна і військове вторгнення в Україну.

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