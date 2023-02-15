Ревва відрікся від батька, який підтримує війну в Україні

Олександр Ревва не схвалює війну в Україні, на відміну від свого батька.

Олександр Ревва / скріншот YouTube

Шоумен Олександр Ревва відповів батькові, який обурився його позицією щодо військового вторгнення Росії в Україну.

Ще минулого року Володимир Ревва заявив, що його син виступає проти війни і відмовляється приїжджати до рідного Донецька.

Шоумен тільки зараз вирішив відповісти на звинувачення батька.

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"Не люблю виправдовуватися і тим більше "копатися в брудній білизні", але все ж... у мене ніколи не було батька! Мій "тато" пішов від нас, коли нам з моєю сестрою було всього 4 місяці. Але нічого, якось виросли. А пристрасть до популярності - це, напевно, у нас генетичне", - заявив Ревва.

Нагадаємо, раніше мати українського гумориста Олександра Ревви, який будує свою кар'єру в Росії, але при цьому засуджує жорстокий напад на Україну висловила свою позицію щодо жорстокого нападу Росії на Україну.

Також ми писали, що російський гуморист Семен Слєпаков відповів у своїй звичній віршованій манері хейтерам через звинувачення у підтримці російського президента Володимира Путіна. Вірш на цю тему він опублікував у своєму Instagram.

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