Лорак заступилася за український паспорт і наразилася на жорсткий хейт

Коротко:
- Що сказала Лорак
- Як відреагували в РФ
У терористичній Росії згущуються хмари над колись українською співачкою Ані Лорак, яка, незважаючи на гастролі та нагороди, так і не стала своєю для росіян.
Так, у недавньому інтерв'ю зрадниці довелося відповідати за свій український паспорт, оскільки її нові співвітчизники вимагали скасувати його по "всій Русі".
Лорак же вирішила постояти за себе і в одному з публічних виступів вона "пройшлася" по тих, хто вимагає заборонити її виступи через український паспорт.
Відповідним відео поділилися російські пропагандисти в Telegram.
"Ані Лорак порадила "робити профілактику" тим, хто вимагає її скасувати", - пишуть пропагандисти.
Як Лорак заступилася за український документ
"Знаєте, завжди знайдуться такі люди... Кажуть, що весна спричиняє загострення психологічних, ой, психічних захворювань. Тому їм потрібно робити профілактику", - заявила зрадниця Лорак.
У коментарях до допису Лорак одразу ж поставили на місце громадяни РФ.
Про особу: Ані Лорак
Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.
