Лорак заступилася за український паспорт і наразилася на жорсткий хейт

У терористичній Росії вимагають скасувати Лорак за те, що вона "роками фінансувала ЗСУ".

https://glavred.net/starnews/lorak-zastupilas-za-ukrainskiy-pasport-i-narvalas-na-zhestkiy-heyt-10755728.html Посилання скопійоване

Ані Лорак заступилася за свій паспорт

Коротко:

Що сказала Лорак

Як відреагували в РФ

У терористичній Росії згущуються хмари над колись українською співачкою Ані Лорак, яка, незважаючи на гастролі та нагороди, так і не стала своєю для росіян.

Так, у недавньому інтерв'ю зрадниці довелося відповідати за свій український паспорт, оскільки її нові співвітчизники вимагали скасувати його по "всій Русі".

відео дня

Лорак же вирішила постояти за себе і в одному з публічних виступів вона "пройшлася" по тих, хто вимагає заборонити її виступи через український паспорт.

Відповідним відео поділилися російські пропагандисти в Telegram.

"Ані Лорак порадила "робити профілактику" тим, хто вимагає її скасувати", - пишуть пропагандисти.

Як Лорак заступилася за український документ

Лорак розлютилася на рейтерів

"Знаєте, завжди знайдуться такі люди... Кажуть, що весна спричиняє загострення психологічних, ой, психічних захворювань. Тому їм потрібно робити профілактику", - заявила зрадниця Лорак.

У коментарях до допису Лорак одразу ж поставили на місце громадяни РФ.

Лорак опустили в РФ

Лорак хейтять у РФ за фінансування ЗСУ та український паспорт

Лорак хейтять у РФ за фінансування ЗСУ та український паспорт

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Про особу: Ані Лорак Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред