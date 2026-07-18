"Навчіть її танцювати": Лорак висміяли за нову пісню та невміння рухатися

Коротко:
- Як виглядала Лорак у кліпі
- За що її рознесли в РФ
Співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора, випустила нову пісню, яку жорстко розкритикували її російські шанувальники за примітивний текст і музику.
Але більше за все Лорак навіть здивувала не новою піснею, а невмінням рухатися. Вона намагається танцювати в кліпі, але у неї виходять незграбні й дивні рухи.
Вона ледь встигає за ритмом і намагається не відставати від свого чоловіка та балету в кліпі, але до них їй - як до "неба повзком".
У коментарях улюблені російські шанувальники співачки фактично "закидали її помідорами".
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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора, поступово втрачає свої концерти. Тепер мова йде не тільки про терористичну Росію, а й про інші країни.
Раніше також Лорак заговорила про свого колишнього чоловіка, громадянина Туреччини Мурата Налчаджіоглу.
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Про особу: Ані Лорак
Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії й продовжує будувати там свою кар’єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.
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