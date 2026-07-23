Лорак скасувала ще два концерти в РФ

Коротко:
- Де скасували концерти Лорак
- Які причини назвали
Співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора, із завидною методичністю продовжує втрачати концерти на своїй новій батьківщині - у Росії.
Цього разу їй скасували концерти в Сочі та Ростові-на-Дону. Про це йдеться на сторінці співачки в Instagram.
"Шановні глядачі Сочі та Ростова-на-Дону, просимо хвилинку вашої уваги!На жаль, з причин, що не залежать від організаторів та артистки, ми змушені перенести концерти Ані Лорак із шоу "Аура", - написали в команді зрадниці.
Зазначимо, що це вже не перше скасування концертів "російської зірки" в її улюбленій Росії. Крім того, Лорак не хочуть бачити й у Грузії - там нещодавно також скасували концерт зрадиці.
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Про особу: Ані Лорак
Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії й продовжує будувати там свою кар’єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.
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