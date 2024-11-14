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Кицьки з Держприкордонслужби: чим живуть, що носять і де відпочивають елітні співробітниці

Олена Кюпелі
14 листопада 2024, 19:30оновлено 14 листопада, 20:37
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Одна з них живе за рахунок свого батька-священика московського патріархату.
Працівниці митниці їхні подарунки та неусвідомлені зарплати
Працівниці митниці їхні подарунки та неусвідомлені зарплати / Колаж Главред, фото "Слідство.Інфо"

Ви дізнаєтеся:

  • Чим займаються співробітниці Держприкордонслужби
  • Чим володіють

Український ресурс "Слідство.Інфо" проаналізував декларації та спосіб життя співробітниць державної митної служби України.

Виявилося, що одна з них - дочка священика московського патріархату, яка подає порожні декларації, але їздить на Мерседесі. Інша - власниця елітної нерухомості, яку нібито подарували "колишні". А третя поважає відпочинок на островах.

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"Слідство.Інфо" розбиралося "who is who" у Державній митній службі України.

Софія Крикунова, 22 роки

Софія Крикунова працювала на митниці
Софія Крикунова працювала на митниці / Фото "Слідства.Інфо"

22-річна Софія Крикунова - державна інспекторка на Одеській митниці. За її словами, цю посаду вона обіймає приблизно з листопада 2023 року.

У декларації за 2023 рік дівчина вказала заробітну плату трохи більше ніж 34 тисячі гривень (за той час, як вона встигла пропрацювати) і дві квартири в Одесі сумарною вартістю майже 9 мільйонів гривень, власницею яких вона стала 2020 року.

У цій же декларації молода митниця вказує подарунок у грошовій формі від її батька Олександра Крикунова - 1,5 мільйона гривень. Що цікаво, бо в декларації кандидата на посаду Крикунова вказує зарплату батька у 6500 гривень. Очевидно, що батькові 22-річної панянки довелося довго збирати на подарунок доньки.

"Я сам із Донецька. У мене було підприємство, яке я продав і гроші від продажу якого задекларовані", - пояснив працьовитий батько.

На сторінках у соцмережах Софія транслює своє лакшері життя - шопінг, брендовий одяг та аксесуари, ювелірні прикраси та відпочинок на курортах Мальдів і Домініканської Республіки.

Серафима Думітру, 23 роки

23-річна Серафима Думітру - головний держінспектор на Чернівецькій митниці.

Її декларація, за даними журналістів, невинно-чиста. Дівчина фотографується з сумками відомих елітних брендів і частим "супутником" на її фото є Мерседес.

Серафіма Думітру та її сумка Dior
Серафима Думітру та її сумка Діор / Фото "Слідство.Інфо"

Однак, як стверджує вона, свого в неї "нічого немає". "Я живу з батьками. Авто не декларую, бо воно зареєстроване не на мене. Купувала його в брата може 5 місяців тому, а він у людини з Івано-Франківська. Машина досі зареєстрована на неї. Перереєструвати збираюся, але поки що немає часу", - розповіла журналістам Серафима Думітру.

До слова, сама дівчина свою зарплату "не пам'ятає", а сумки нібито купує на ринку - вони всі "підробки і дермантин".

Окрім лакшери-життя, у соцмережах дівчина публікує спільні фото з батьком - Лоріном Думітру або протоієреєм Павлом. Чоловік - благочинний Герцаївського церковного округу Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП.

Її батька можна побачити на знімках разом зі ще одним священиком УПЦ МП, наставником Банченського монастиря - митрополитом Лонгіном, або ж у світі - Михайлом Жаром - який з 2014 року проводив антиукраїнську риторику. У 2023 році СБУ оголосила Жару підозру через розпалювання міжрелігійної ворожнечі.

Анна Асанова

Анна Асанова - державний службовець
Анна Асанова - держпрацівник / Фото "Слідство.Інфо"

Анна Асанова - головна державна інспекторка відділу організації митного контролю на Харківській митниці.

Згідно з інформацією головного сервісного центру МВС, співробітниця відділу митного контролю є власницею лише Mercedes, право власності на який вона отримала в березні 2023 року, тобто - у розпал повномасштабної війни.

"Це мені подарував колишній чоловік. Розумієте, у мене до цього були багаті чоловіки, які дарували мені ці подарунки. Я не думала, що це потрібно декларувати", - розповідає наївна чиновниця.

"Слідство.Інфо" повідомляє, що з досліджених соціальних мереж і профілів працівниць митниці стає зрозуміло, що вони ведуть гламурне життя, не завжди знають розмір своєї зарплати, забувають будь-що декларувати, та їм усе дарують.

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Нагадаємо, як повідомляв Главред, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру чиновниці Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії. Вона підозрюється в декларуванні недостовірної інформації на мільйони гривень.

Чиновницю Центральної медико-соціальної експертизи (МСЕК) затримали на хабарі за сприяння в оформленні інвалідності за 2 тис. доларів для звільнення від військової служби.

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Що таке Державна митна служба України?

Державна митна служба України - утворений 2019 року центральний орган виконавчої влади України, що реалізує державну митну політику та державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи. Діяльність служби спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через міністра фінансів, пише Вікіпедія.

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