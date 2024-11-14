"Нескладна робота, збивати Шахеди мають цивільні": Дикий ошелешив заявою

Ветеран АТО Євген Дикий заявив, що чоловів з МВГ, які нині займаються знищенням "Шахедів", потрібно відправити на фронт, а на їх місце набрати цивільних.

https://glavred.net/ukraine/neslozhnaya-rabota-sbivat-shahedy-dolzhny-grazhdanskie-dikiy-osharashil-zayavleniem-10614371.html Посилання скопійоване

Цивільні люди повинні взяти відповідальність за збивання шахедів / Колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, скріншот із відео

Цивільні особи мають взяти на себе відповідальність за захист населених пунктів від "Шахедів". Про це заявив ветеран АТО, екскомандир роти батальону "Айдар" Євген Дикий в інтерв'ю LIGA.net. Відео вже розлетілося в Мережі.

Він стверджує, що робота по збиванню "Шахедів" є безпечною і вона не висококваліфікована. Чоловіків, які нині виконують цю функцію, зможуть відправитись у зону бойових дій, якщо їх замінять цивільні.

Дикий здивував заявою про те, що збивати Шахеди зможуть і жінки, і чоловіки з будь-яким станом здоров'я, окрім лежачого.

відео дня

"Ідея моєї дружини. Вона каже: "Я класно кермую, то що, я пікап військовий не поведу?". Поведе абсолютно елементарно. А наводити прожектор можна будь-кого навчити. Питання, чому не зняти цю функцію з армії. От передати цю функцію разом з майном ДФТГшкам (добровільним формуванням територіальної громади) ... Це реально пікап, на якому стоїть кулемет "Браунінг" або кулемети Максима. Командувати діями мобільних груп мають військові. Але ви розумієте скільки людей треба, щоб командувати, а скільки людей треба щодня в сотнях мобільних груп. Роботу виїздної групи можна долучити цивільним", - сказав Дикий.

Він також вважає, що залучені до цього можуть бути і заброньовані чоловіки.

"У нас заброньовано по роботі 900 тисяч придатних до відправки на фронт чоловіків. Вони не могли б добу через три чергувати у мобільних групах?" - додав він.

При цьому Дикий заявляє, для того, щоб збивати "Шахеди" не потрібні якісь особливі навички.

"Людину треба хоч трошки навчити, але саме трошки. Повірте, це не висококваліфікована бойова служба, чесно. Шахеди літають на наднизьких висотах. Це ускладнює їх виявлення радіолокаторами, але це полегшує їх збиття", - акцентував він.

Колишній командир роти батальону "Айдар" не вважає, що тут мова йде про щось нереалістичне чи далеке майбутнє.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред