У Британії трапилася подія, яка може примирити Гаррі та Чарльза

Ви дізнаєтеся:
- Яка подія може помирити батька і сина
- Хто цей "камінь спотикання"
Практично весь цивілізований світ, не рахуючи терористичної Росії, переймається питанням про те, які шанси на примирення короля Чарльза і його опального сина принца Гаррі.
Як пише видання ОК, за словами редакторки Тіни Браун, відставка секретаря короля Чарльза може призвести до того, що "остиглий" дует батька і сина відновить свої стосунки.
Браун, яка колись працювала в The Daily Beast, заявила, що "королівське джерело" повідомило їй, що Клайв Олдертон - відомий як "всемогутній особистий секретар і воротар короля" - "розглядає можливість виходу на пенсію".
Якщо 57-річний чоловік піде зі своєї посади, то у принца Гаррі може з'явитися шанс стабілізувати свої непрості стосунки з батьком.
Джерело зазначило, що Олдертон і Гаррі - "закляті" вороги. Інсайдер пояснив, що відставка Олдертона, найімовірніше, "створить новий, більш дружній шлях для переговорів із Гаррі".
Хоча Чарльз і Гаррі, можливо, зараз перебувають ближче до припинення своїх розбіжностей, багато хто, як і раніше, скептично ставиться до того, що герцог Сассекський коли-небудь "відновить хоч навіть урізану версію своїх королівських обов'язків".
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Нещодавно Главред писав про те, що Меган Маркл з'явилася в дитячому госпіталі в Лос-Анджелесі, вона вирішила почитати дитячу книгу, щоб підтримати їх. Діти були в захваті, а ось працівники госпіталю відзначили, як зарозуміло поводилася Маркл.
А також союз принца Гаррі та Меган Маркл опинився під загрозою через те, що пара обірвала зв'язок із королівською родиною. І якщо Гаррі та Меган не відновлять своє спілкування з рідними принца, на них чекає повне забуття.
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Хто такий король Чарльз ІІІ
Чарльз III - король Сполученого Королівства і ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.
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