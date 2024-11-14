У Британії трапилася подія, яка може примирити Гаррі та Чарльза

Королівські експерти "ставлять" на відставку королівського асистента.

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Король Чарльз і принц Гаррі, можливо, налагодять свої стосунки / колаж: Главред, фото: royal.uk/, instagram.com/sussexroyal/

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Яка подія може помирити батька і сина

Хто цей "камінь спотикання"

Практично весь цивілізований світ, не рахуючи терористичної Росії, переймається питанням про те, які шанси на примирення короля Чарльза і його опального сина принца Гаррі.

Як пише видання ОК, за словами редакторки Тіни Браун, відставка секретаря короля Чарльза може призвести до того, що "остиглий" дует батька і сина відновить свої стосунки.

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Браун, яка колись працювала в The Daily Beast, заявила, що "королівське джерело" повідомило їй, що Клайв Олдертон - відомий як "всемогутній особистий секретар і воротар короля" - "розглядає можливість виходу на пенсію".

Якщо 57-річний чоловік піде зі своєї посади, то у принца Гаррі може з'явитися шанс стабілізувати свої непрості стосунки з батьком.

Джерело зазначило, що Олдертон і Гаррі - "закляті" вороги. Інсайдер пояснив, що відставка Олдертона, найімовірніше, "створить новий, більш дружній шлях для переговорів із Гаррі".

Хоча Чарльз і Гаррі, можливо, зараз перебувають ближче до припинення своїх розбіжностей, багато хто, як і раніше, скептично ставиться до того, що герцог Сассекський коли-небудь "відновить хоч навіть урізану версію своїх королівських обов'язків".

Король Чарльз / інфографіка: Главред

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Нещодавно Главред писав про те, що Меган Маркл з'явилася в дитячому госпіталі в Лос-Анджелесі, вона вирішила почитати дитячу книгу, щоб підтримати їх. Діти були в захваті, а ось працівники госпіталю відзначили, як зарозуміло поводилася Маркл.

А також союз принца Гаррі та Меган Маркл опинився під загрозою через те, що пара обірвала зв'язок із королівською родиною. І якщо Гаррі та Меган не відновлять своє спілкування з рідними принца, на них чекає повне забуття.

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