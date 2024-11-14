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Контрнаступ окупантів провалився: ЗСУ стабілізували ситуацію на Курщині

Маріна Фурман
14 листопада 2024, 21:26
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Українська операція у Курській області РФ триває.
ВСУ
Розвідка боєм армії РФ виявилася невдалою / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха; 37 окрема бригада морської піхоти.

Коротко:

  • ЗСУ відбили ворожі атаки на Курському напрямку
  • Північнокорейські солдати ще не були задіяні у штурмових діях

Сили оборони України стабілізували ситуацію на фронті у Курській області РФ. Про це у четвер, 14 листопада, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко.

За його словами, наразі ситуація у Курській області стабільна, однак російська армія все ще має ресурси для можливих наступальних спроб.

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"Перевірка боєм у росіян пройшла невдало - втрати у техніці, особовому складі.", - написав керівник ЦПД.

Як зазначив Коваленко, військові КНДР наразі в штурмових діях не були задіяні, але знаходяться на позиціях.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, армія країни-агресора Росії переміщує підготовлені штурмові групи військових на передові позиції на півдні Запорізької області. Але, на думку речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, великого наступу на цьому напрямку ворог поки що організувати не здатен.

Нещодавно у виданні Financial Times йшлось про те, що наступні кілька місяців війни в Україні будуть критичними. До грудня лінія фронту може зсунутися на 30-35 кілометрів. Україна спробує стабілізувати оборону і зміцнити свої позиції на випадок, якщо обраний президент США Дональд Трамп змусить її вести переговори з країною-агресором РФ.

Пресофіцер 47-ї ОМБр Анастасія Блищик повідомляла, що російські окупанти намагалися атакувати позиції Сил оборони України в Курській області, проте ворожі спроби не увінчалися успіхом. Армія РФ зазнала значних втрат.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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