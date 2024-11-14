Українським пенсіонерам збільшать виплати: хто може розраховувати на підвищення

Пенсійні виплати для окремих категорій громадян зростуть з наступного місяця на кілька сотень гривень.

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Найбільшу доплату отримають пенсіонери, яким більше 80 років / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Що потрібно знати:

У грудні передбачена пенсійна доплата за вік

Виплати для деяких пенсіонерів збільшаться майже на 600 гривень

Для отримання доплати є одна умова

Пенсійний фонд України у грудні 2024 року нарахує пенсіонерам деяких категорій додаткову доплату у розмірі 600 гривень. Про це повідомили на сайті відомства.

Підвищать пенсії тим особам, які досягнуть певного віку, а саме: 70, 75 або 80 років. Доплату до пенсії зарахують українським громадянам автоматично і призначатиметься вона на щомісячній основі, незалежно від виду пенсії.

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Доплати в залежності від віку особи складатимуть:

300 гривень - для 70-74- річних;

456 гривень - для 75-79-річних;

570 гривень - для осіб від 80 років.

При цьому єдиною умовою для отримання доплати за віком є те, щоб пенсійна виплата громадянина складала не більше 10340,35 гривень.

Виплати пенсіонерам в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред повідомляв, що у 2025 році українців очікує два етапи підвищення пенсій. У березні наступного року відбудеться щорічна індексація, а влітку можливе підвищення пенсій для окремих категорій пенсіонерів.

Раніше в ПФУ попередили, що в Україні частина пенсіонерів може залишитися без виплат у листопаді. Кошти можуть не виплатити, якщо громадяни не пройшли ідентифікацію або не повідомили про працевлаштування.

Напередодні стало відомо, що Мінсоцполітики підготувало проєкт закону "Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення", який передбачає поступовий перехід до накопичувальних пенсій.

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Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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