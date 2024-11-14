Путін в страху: в РФ, ймовірно, готуються до примусової мобілізації - Гудков

Диктатор до останнього відкладає оголошення мобілізації через негативний політичний ефект для Кремля.

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В РФ хочуть обмежити виїзд призовників за кордон / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот

Що сказав Гудков:

Підготовка до мобілізації в РФ триває

Оголошення примусової мобілізації можливе вже в листопаді

Виснажливі бої на українському фронті даються в знаки для країни-агресора Росії. Чисельність ворожої армії стрімко скорочується, що змушує Кремль задуматись про радикальні методи вирішення цього питання, а саме мобілізацію.

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков розповів 24 каналу, що, ймовірно, російський диктатор Володимир Путін планує примусову мобілізацію, аби мати змогу продовжувати активні штурми на сході.

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На такі плани Кремля вказує те, що нещодавно у Москві ввели заборону для чоловіків призовного віку на виїзд з Росії, а ще у вересні військкомати отримали вказівку формувати списки призовників.

Політик вважає, що уникнути саме примусової мобілізації, а не служби за контрактом РФ навряд чи вдасться, але Путін намагатиметься відтягувати її оголошення до останнього.

"Є велика ймовірність, що її все ж буде впроваджено у листопаді 2024 року, адже саме тоді набуде чинності закон про електронні повістки", - припустив він.

Мобілізація та призов в Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Міністерство оборони країни-агресора Росії тисне на кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо рішення про оголошення нової хвилі мобілізації в РФ. Причиною цього є необхідність залучити додаткові війська і компенсувати втрати на українському полі бою.

Напередодні стало відомо, що президент Росії підписав указ про початок осіннього призову на строкову військову службу. В рамках цієї кампанії планують призвати 133 тисячі осіб.

Раніше аналітики ISW зазначали, що Росія не планує оголошувати нову хвилю мобілізації в найближчій або середньостроковій перспективі, оскільки президент Володимир Путін побоюється, що це може дестабілізувати його режим.

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Хто такий Геннадій Гудков Геннадій Володимирович Гудков - російський підприємець, політик, опозиціонер, полковник ФСБ Росії у відставці. Голова Центрального комітету Народної партії Російської Федерації (2004-2007), депутат Державної Думи Російської Федерації третього, четвертого, п'ятого і шостого скликань (2001-2012), заступник голови комітету ДД з безпеки, пише Вікіпедія.

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